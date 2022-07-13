Празднование 79-летия Прохоровского танкового сражения в Белгородской области посетили около 38 тысяч человек

Около 10 тысяч человек сегодня посетили музеи «Третье ратное поле России», бронетанковой техники, «Битва за оружие великой Победы». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Жители Белгородской области начали собраться на Третьем ратном поле России задолго до начала официальных торжеств. Сюда приезжают семьями, делегациями из муниципалитетов региона. Ветеранов – планировали прибыть в Прохоровку более 50 человек – сопровождали представители органов социальной защиты населения.

Белгородцы и гости региона начали собраться на Третьем ратном поле России задолго до начала официальных торжеств. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

К примеру, ветеран Великой Отечественной войны Мария Михайловна Рохлина приезжает из Подмосковья ежегодно с 1953 года, чтобы почтить память однополчан. Мария Михайловна – председатель совета ветеранов 95-й гвардейской стрелковой Полтавской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии.

Торжественный митинг начался ровно в 11 часов с возложения цветов к мемориалу «Звонница».

- Прохоровское поле – особое место на карте нашей страны, - обратился к жителям и гостям нашего региона губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. - Это место духовной силы нашего народа, это место непобедимости. Мы помним всегда всех, кто героически защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны и ковал победу в тылу.

Торжественный митинг начался ровно в 11 часов с возложения цветов к мемориалу «Звонница». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Поздравить белгородцев в этом году приехали полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Брянской области Александр Богомаз и губернатор Курской области Роман Старовойт.

Около 10 тысяч человек сегодня посетили музеи «Третье ратное поле России», бронетанковой техники, «Битва за оружие великой Победы», работали они до восьми часов вечера.

Поздравить белгородцев в этом году приехали полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Брянской области Александр Богомаз и губернатор Курской области Роман Старовойт. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На Прохоровском поле провели акцию «Колокольчик победы», дали старт всероссийской акции «Мы помним»: в течение года сотрудники музея «Прохоровское поле» будут собирать информацию об участниках Курской битвы, собранные материалы и истории станут масштабной фотовыставкой, которую представят зрителям 12 июля 2023 года. Для гостей торжеств был организован концерт.