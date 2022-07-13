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Происшествия13 июля 2022 6:19

В Белгородской области убили 35-летнего мужчину, закопав тело и залив его цементом

Дело передано в Следственный комитет
Алексей СЕРГУНИН
Останки были захоронены в подсобном помещении, расположенном на дачном участке, и впоследствии залиты цементной смесью.

Останки были захоронены в подсобном помещении, расположенном на дачном участке, и впоследствии залиты цементной смесью.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

11 июня этого года в УМВД России по Старому Осколу обратилась 56-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что ее сын пропал без вести. Изучив обстоятельства исчезновения 35-летнего мужчины и круг его общения, полицейские пришли к выводу, что он мог стать жертвой преступления.

Один из подозреваемых указал место, где, по его словам, они вместе с приятелем скрыли тело.

Один из подозреваемых указал место, где, по его словам, они вместе с приятелем скрыли тело.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности граждан, которые могли быть причастны к гибели местного жителя. Один из подозреваемых указал место, где, по его словам, они вместе с приятелем скрыли тело.

Останки были захоронены в подсобном помещении, расположенном на дачном участке, и впоследствии залиты цементной смесью. Тело погибшего мужчины извлекли. В ходе осмотра на нем обнаружены телесные повреждения. Материал по данному факту передан в Следственный комитет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

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