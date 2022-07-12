В Белгородской области усилят контроль за ввозом из-за границы продуктов и животных

"Ни одна машина с сельхоз товарами не должна пройти мимо контроля", - уверен глава региона. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На еженедельном оперативном совещании заместитель губернатора области Юлия Щедрина доложила об эпизоотической обстановке и общих уже принимаемых мерах на территории региона. Все плановые мероприятия согласованны с Управлением ветеринарии Белгородской области. Главной целью является мониторинг состояния и недопущение распространения инфекционных болезней среди сельскохозяйственных животных.

- Все понимают, что восемь лет границы были закрыты, а сейчас движение возобновилось, - отметил Вячеслав Гладков. - Чтобы не было рисков заноса болезни на нашу территорию, ни одно животное и ни одна машина с сельхоз товарами не должна пройти мимо контроля. Нужно выстроить жесткую систему проверки за продукцией, ввозимой из-за границы, и выстроить эффективное взаимодействие с пограничниками. Сейчас в погоне за прибылью многие могут забыть об опасности. Мы не должны этого допустить.

Особое внимание уделяется профилактике африканской чумы свиней (АЧС). Только в первом полугодии 2022 года проведено более 174,5 тысяч исследований материала на АЧС. Усилен контроль на приграничных территориях с Украиной, также вдоль административной границы Курской и Воронежской областей. Сотрудниками управления и охотпользователями осуществляется ежедневный мониторинг на предмет наличия особей дикого кабана и принятия мер для его изъятия. Так как дикий кабан может быть переносчиком болезни и представлять угрозу для свиноводческих ферм.

С февраля этого года организован контроль над порядком соблюдения гражданами в личных подсобных хозяйствах безвыгульного содержания домашней сельскохозяйственной птицы. Также обеспечено проведение соответствующих мониторинговых мероприятий на территориях населенных пунктов – подворовые обходы. Это связано с напряженной эпизоотической ситуацией по высокопатогенному гриппу птиц. В целом, согласно ежемесячному плану, проводится своевременная вакцинация животных, которая предупреждает их заболевание.