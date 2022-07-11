12 июля в Белгородской области спадет жара

Ветер юго-западный , ночью от шести до 11-ти метров в секунду, днем – от восьми до 13-ти метров в секунду. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, 12 июля будет облачно с прояснениями. Ночью кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный , ночью от шести до 11-ти метров в секунду, днем – от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 13-ти до 18-ти градусов тепла, днем – от плюс 21-го до плюс 26-ти градусов. В Белгороде синоптики обещают ночью от плюс 14-ти до плюс 16-ти градусов, днем – от 23-х до 25-ти градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает белгородцев не сжигать траву и мусор вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. В условиях теплой погоды огонь распространяется с огромной скоростью на большие площади, из-за чего процесс горения может стать неконтролируемым.

Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его или обратитесь в пожарную охрану по телефону «101» или «112». Объясните детям, чем опасны игры с огнем и сжигание сухой травы, напомните им правила поведения при пожаре. Постарайтесь не оставлять детей без присмотра. Не забывайте и о безопасности во время пребывания на водоемах.

Осадки в виде дождя могут осложнить дорожную ситуацию. Водителям рекомендуют снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам: «101» или «112». Телефон доверия Главного управления – 8(4722) 39-99-99.