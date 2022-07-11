Более десяти тысяч белгородцев выбрали пакетные тарифы от «Ростелекома»

Линейка «Технологии выгоды» – это интернет на скорости 100 Мбит/с, доступ к видеосервису Wink и мобильная связь.

Больше двух лет назад «Ростелеком» объявил о возможности объединения услуг для физических лиц в единый счет. С того времени более 10 тысяч жителей Белгородской области подключили пакетные предложения компании. Наиболее популярной стала линейка «Технологии выгоды», которую выбрали более пяти тысяч белгородцев. Ее тарифные планы включают домашний интернет, видеосервис Wink и мобильную связь с безлимитным доступом в Сеть. Ежемесячно более 20 % новых абонентов «Ростелекома» выбирают именно такой вариант подключения услуг провайдера.

Александр Куликов, заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом Белгородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Белгородцы по достоинству оценили удобство наших комбинированных предложений. Пользователи получают возможность оплачивать подключенные сервисы в режиме “единого окна”. Достаточно выбрать подходящий тарифный план, запланировать в семейном бюджете фиксированную сумму и регулярно вносить ее. Еще один немаловажный факт: суммарная стоимость нескольких услуг в пакете значительно ниже, чем при оплате по отдельности. Экономия может достигать 40 %».

Мария Петрова, белгородка, клиент ПАО «Ростелеком»:

«После переезда в новую квартиру вопрос выбора провайдера у меня особо не стоял. На прежнем месте проживания пользовалась услугами “Ростелекома”. Переезжая, позвонила специалистам провайдера, узнала про тариф, где все услуги собраны в одном личном кабинете. Теперь у меня есть телевидение, мобильная связь и интернет всего за 780 рублей. Выгода заметна: раньше платила только за мобильную связь 370 рублей и еще отдельно за доступ в Сеть».

Линейка «Технологии выгоды» – это интернет на скорости 100 Мбит/с, доступ к видеосервису Wink и мобильная связь, причем некоторые тарифные планы предполагают подключение до пяти сим-карт. При этом вызовы внутри одной семьи или группы, а также звонки на любые стационарные и мобильные телефоны «Ростелекома» внутри комбинированных тарифных планов бесплатные и безлимитные.

Подробнее о пакетных предложениях, услугах и акциях компании можно узнать на сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.