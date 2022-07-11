У жителя Белгородской области изъяли арсенал боевого оружия

В соответствии с ч. 1 ст.222 УК РФ новооскольцу грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Новооскольскому городскому округу выяснили, что 50-летний местный житель может быть причастен к незаконному хранению оружия. Вместе с коллегами из регионального УФСБ они обследовали территорию домовладения мужчины, в результате которого информация подтвердилась.

Правоохранители обнаружили в гараже целый арсенал оружия, большая часть которого относится к периоду Великой Отечественной войны. У подозреваемого изъяли однозарядную винтовку ТОЗ-8м калибра 5,6 мм, одноствольное гладкоствольное ружье ИЖ-К, два пистолета ТТ калибра 7,62 мм образца 1933 года, пистолет ПМ калибра 9 мм, пистолет Борхардт-Люгер образца 1908 года калибра 9 мм, пистолет «Маузер» калибра 7,65 мм, револьвер системы Нагана калибра 7,62 мм образца 1895 года, два пистолета-пулемета образца 1941 года конструкции Шпагина калибра 7, 62 мм, пистолет-пулемет Судаева образца 1943 года калибра 7,62 мм, а также магазины и более 180 патронов.

- Эксперты уверены, что все оружие, кроме пистолета Борхардт-Люгер, пригодно к стрельбе, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По словам подозреваемого, часть арсенала он нашел с помощью металлоискателя в местах боевых действий, а также в заброшенных сельских домовладениях. Поиски мужчина проводил, начиная с 2004 года. Оружие он собирал с целью коллекционирования, а иногда упражнялся в стрельбе. В соответствии с ч. 1 ст.222 УК РФ новооскольцу грозит лишение свободы на срок до пяти лет.