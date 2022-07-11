Белгородские энергетики автоматизируют порядка 900 километров сетей в пяти районах области

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В текущем году энергетики филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» планируют внедрить системы распределенной автоматизации на 39 линиях электропередачи 10 кВ общей протяженностью 900 километров, расположенных в Алексеевском, Ракитянском, Губкинском, Новооскольском и Прохоровском районах области. Это повысит надежность и качество электроснабжения 107 населенных пунктов, 64 тысячи жителей и 55 социально значимых объектов.

В общей сложности на воздушных линиях электропередачи 10 кВ будет смонтировано 50 реклоузеров, 23 разъединителя с моторным приводом в комплекте с индикаторами короткого замыкания. Интеллектуальные коммутационные аппараты без участия оперативного персонала смогут находить и выделять поврежденные участки сети, сохраняя электроснабжение большей части потребителей.

На сегодня энергетики приступили к работам в Алексеевском и Ракитянском районах области. В Алексеевском городском округе будет автоматизировано шесть протяженных воздушных линий 10 кВ, обеспечивающих электроснабжение муниципального центра и девяти сел (Варваровки, Осадчего, Советского, Николаевки, Красного, Геращенково, Запольного), а также целого ряда социально значимых объектов: больниц, школ, детских садов, молочно-товарных ферм, котельных, узлов связи, водозаборов. В Ракитянском районе дистанционное управление реализуется на восьми энергонасыщенных участках сети, от которых запитаны районный центр, поселок Пролетарский, села Солдатское, Русская и Новая Березовка; сельскохозяйственные и социальные объекты.

До конца года работы будут выполнены в Прохоровском районе, Губкинском и Новооскольском городских округах. В Губкинском городском округе планируется реконструировать восемь линий 10 кВ, питающих школы, детские сады, котельные, объекты здравоохранения, молочно-товарные фермы, зернотоки, а также 39 населенных пунктов с численностью населения около 18 тысяч человек.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В Прохоровском районе – 13 линий электропередачи, от которых получают электроэнергию 40 населенных пунктов. Помимо бытовых потребителей, повысится надежность электроснабжения целого ряда социально значимых объектов, в том числе музейного комплекса «Прохоровское поле», производственной площадки свинокомплекса «Белгородская свинина», пяти производственных площадок свинокомплексов «Мираторг» и других.

И, наконец, еще четыре протяженных линии 10 кВ будет автоматизировано в Новооскольском городском округе. Повысится надежность электроснабжения жителей Великомихайловки, Старой Безгинки, Калиновки, Развильного, Севального, Ивановки, Б. Яруги, Глинного, Шараповки и Майоршино, а также расположенных здесь школ, детских садов, котельных, узлов связи, магазинов, водозаборов, ФАПов.

Планомерная работа по автоматизации распределительных сетей ведется, начиная с 2019 года, когда в Белгородэнерго на базе Борисовского РЭС был создан первый высокоавтоматизированный район электрических сетей. В ближайшей перспективе таких районов будет десять, а в будущем филиал планирует внедрить системы распределенной автоматизации во всех районах области, создав на базе Белгородэнерго первый высокоавтоматизированный регион.

«Технологии автоматизации электросети повысят качество и надежность электроснабжения потребителей, а энергетикам дадут возможность еще более оперативно реагировать на любые аварийные ситуации, не допуская длительного ограничения подачи электроэнергии, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Ярослав Юриков. – Если раньше на поиск повреждений на этих линиях уходило до двух часов, то теперь все переключения с выделением аварийного участка будут происходить мгновенно. Большая часть жителей даже не заметит перевода их на резервную линию», - пояснил руководитель.