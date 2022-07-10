Белгородцы 12 июля смогут добраться на Прохоровское поле на бесплатных автобусах и элетричках

На Прохоровском поел ожидается выступление творческих коллективов и народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во вторник, 12 июля, на Прохоровском поле состоятся торжественным мероприятия по случаю 79-й годовщины крупнейшего в истории Великой Отечественной войны танковой битвы. Уже с 10.30 будет работать выставка военной техники 1943 года. Гости смогут посетить различные интерактивные площадки, насладиться полевой кухней и поучаствовать в историческом квесте. Ожидается выступление творческих коллективов и народного артиста РСФСР Льва Лещенко.

Из Белгорода и Старого Оскола на торжества можно будет уехать на бесплатных электричках. Из областного центра запланировано три рейса: в 6.30, 8.30 и 10.05 .Из Старого Оскола состав выходит в 8.41.

- Во всех пригородных поездах для пассажиров, следующих до Звонницы и станции Прохоровка и обратно, 12 июля установлен бесплатный проезд. Пассажиры, следующие до других остановочных пунктов, будут оплачивать проезд по действующему тарифу с учётом федеральных и региональных льгот, - сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

Помимо этого, по маршруту «Энергомаш – Музей – Звонница» пустят бесплатный автобус. Он будет останавливаться в Белгороде у торговых центров «МегаГринн» и «РИО», в Северном на Олимпийской и Нижней, на повороте в Строитель, а также на остановках «Музей Прохоровское поле» и «Звоница». Автобус будет курсировать с восьми утра до восьми вечера. Интервал с 8:00 до 9:30 составит 15 минут, с 9:30 до 20:00 – полчаса.

Для пассажиров, которые прибудут из Белгорода на ж/д транспорте, организуют бесплатный проезд на автобусах по маршруту «железнодорожная станция пгт. Прохоровка – Музей «Прохоровское поле» – Звоница».