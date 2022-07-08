ВТБ в Белгороде в полтора раза увеличил выдачу ипотеки в июне

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Банк ВТБ (ПАО) в Белгородской области в первый месяц лета выдал жилищных кредитов почти на 396 миллионов, что на 57% превысило результат мая. По итогам полугодия выдачи составили более 2,1 миллиарда рублей, средний чек достиг 3,1 миллиона. При этом до прошлогоднего уровня спрос на покупку жилья пока не восстановился.

По итогам первого полугодия 55% продаж ипотеки в белгородском ВТБ пришлось на стандартные программы банка, в рамках которых клиенты, в основном, приобретают вторичное жилье. Объем выдач в этом сегменте за шесть месяцев года составил 1,2 миллиарда рублей (заключено 395 сделок). Продажи кредитов с господдержкой составили 45% (960 миллионов, 291 сделка).

В целом по стране в ВТБ по итогам первого полугодия 96,5 тысячи заемщиков оформили ипотеку на 432 миллиарда. Каждый второй кредит был выдан с господдержкой. Ставки вернулись к уровню начала года и снова позволяют людям планировать сделки по купле-продаже недвижимости.