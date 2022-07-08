ВТБ профинансирует строительство новой канатной дороги на Домбае

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Средства будут направлены на строительство на курорте новой канатной дороги пропускной способностью 2,4 тысячи человек в час. Она будет доступна отдыхающим к началу горнолыжного сезона будущего года.

Новая канатная дорога будет доставлять туристов к трассам на высоту 2270 метров над уровнем моря за семь минут. В ее составе − 46 кабин с отделениями для горнолыжного снаряжения. Каждая рассчитана на восемь человек. Это позволит перевозить до 2,4 тысячи человек в час.

Проект полностью соответствует международным стандартам и требованиям безопасности пассажирских канатных дорог. Запустить его в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2023 года. На площадке будет создано более 140 рабочих мест.

- Для ВТБ стратегически важно поддерживать инвестпроекты в области туризма. Они способствуют росту популярности российских курортов, развитию как самой индустрии, так и экономики регионов в целом. Инфраструктура многих востребованных туристических направлений страны сегодня нуждается в модернизации и увеличении мощностей. Уверен, что этот проект на Домбае при поддержке банка придаст новый импульс развитию курорта, − прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО).