Экспертиза от ВТБ: как реализовать инфраструктурный проект

Курс «Крупные инфраструктурные проекты в регионах РФ: от идеи для реализации» ориентирован на представителей органов власти, институтов развития и

бизнеса. Программа разработана в рамках ESG-стратегии ВТБ, нацеленной на поддержку инициатив в области устойчивого развития.

Первыми курс успешно завершили слушатели с Дальнего Востока. Участниками первого набора программы стали представители администраций Магаданской области, Хабаровского и Приморского края, Республики Саха (Якутия), ФАНУ «Востокгосплан» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». Практическим опытом делилась команда ВТБ Инфраструктурный Холдинг, который стоял у истоков формирования рынка государственно-частного партнерства (ГЧП).

- Банк ВТБ (ПАО) год за годом финансами и экспертизой поддерживает значимые для бизнеса и общества проекты. Дальнейшее развитие инфраструктуры в России требует грамотного структурированного подхода со стороны всех участников этого процесса, а на Дальнем Востоке нужен настоящий прорыв. Потенциал привлечения инвестиций на развитие инфраструктуры в регионе превышает 200 млрд рублей, запрос на компетенции огромен. ВТБ готов делиться накопленным опытом и прикладными знаниями, совместно со слушателями курса формировать сквозную экспертизу по всем стадиям жизненного цикла инвестпроектов – от идеи до эксплуатации, - сказала заместитель президента – председателя правления ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.

Среди преимуществ программы: формирование системных знаний о принципах проектного финансирования инфраструктуры, изучение принципов оценки проектов и принятия решения банком об их финансировании, анализ реализованных ВТБ кейсов.

Длительность курса – 4 месяца. Обучение проходит в очно-заочной форме. Завершается программа очным интенсивом в Санкт-Петербурге – на базе кампуса Высшей школы менеджмента СПбГУ (ВШМ СПбГУ), стратегического академического партнера ВТБ.

Опытом взаимодействия в инфраструктурном строительстве также поделились в администрации Санкт-Петербурга.

- Петербург обладает уникальным опытом в разработке и запуске ГЧП-проектов. Многие из них по сложности и масштабу стали знаковыми на уровне региона и всей страны. Речь, в первую очередь, о транспортных инфраструктурных проектах: Западном скоростном диаметре, аэропорте «Пулково». Сейчас механизм ГЧП заслуженно выходит на первый план, и мы расширяем его применение на другие востребованные направления, такие как здравоохранение и образование. Уверен, практический опыт нашей команды в структурировании проектов и настройке процессов управления будет полезен коллегам, - отметил председатель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Роман Голованов.

Программа «Крупные инфраструктурные проекты в регионах РФ: от идеи для реализации» будет масштабирована в других регионах с высоким потенциалом инфраструктурного развития.

Наша справка

ВШМ СПбГУ — российская бизнес-школа, созданная на базе Санкт-Петербургского государственного университета, старейшего российского университета, крупного центра науки, образования и культуры. Единственный в России обладатель так называемой «тройной короны» международных аккредитаций — независимых ассоциаций AACSB, EQUIS и AMBA, — входит в 1% лучших бизнес-школ мира, обладающих аналогичным признанием. Является центром научных исследований и обучения в области менеджмента. ВТБ входит в Попечительский совет ВШМ СПбГУ наряду с лидерами бизнеса, органов власти и международного академического сообщества.