В Белгороде количество подлежащих сносу после обстрела домов увеличилось до одиннадцати

Пострадавший от обстрела микрорайон Белгорода продолжают восстанавливать. фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

В пострадавшем от обстрела микрорайоне Белгорода обследовали 86 домов. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, по одному из них потребовалось провести дополнительную экспертизу. Из семидесяти частных домов снести придется одиннадцать. В ближайшее время планируется завершить расчистку трех земельных участков.

- С остальными собственниками жилья, подлежащего сносу, решается вопрос о высвобождении помещений. Это делается для того, чтобы можно было приступить к разбору аварийного жилья и началу строительных работ, - сообщил глава региона.

В 28 пострадавших многоэтажках работают 41 монтажная бригада. За пять дней установили уже больше тысячи окон и начали демонтировать балконные блоки. 8 июля планируется завершить остекление окон и начать остекление балконов.

По словам губернатора, количество пострадавших после обстрела 3 июля квартир и домов в несколько раз превышает объемы, которые приходилось восстанавливать прежде. От жильцов поступает много вопросов, поэтому глава региона старается ежедневно выехать на место и лично пообщаться с людьми.

- Мы стараемся сейчас помочь оперативно всем жителям, старикам, семьям с детьми, а уже после будем рассматривать возможность и необходимость помощи для объектов коммерческой недвижимости. Хотя подобные требования уже возникают. Также подошла хозяйка частного дома и сказала, что не пустит строительную бригаду на восстановление соседских домов, так как у неё идут судебные тяжбы. Ругается с соседями! Дорогие друзья, так точно нельзя! Давайте решим главную проблему, а потом будем выяснять и вспоминать, кто и кого обидел! – обратился к белгородцам Вячеслав Гладков.