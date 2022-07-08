Белгородцы выбирают приложение «Wink ТВ-онлайн» от «Ростелекома»

Видеосервис Wink от «Ростелекома» объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра.

Сервис наиболее популярен у жителей Белгорода, Старого Оскола, Губкина, Строителя и Борисовки. Общее число зарегистрированных зрителей мультимедийного сервиса Wink от «Ростелекома», потребляющих цифровой контент с помощью ТВ-приставок и через онлайн-канал, в регионе превышает 50 тысяч.

«Wink ТВ-онлайн» – это приложение для просмотра телевидения, фильмов, сериалов на телевизорах с функцией Smart TV, смартфонах, планшетах, компьютерах, ноутбуках. Для начала пользования достаточно скачать его на устройства, пройти несложную регистрацию и оформить понравившуюся подписку.

Александр Куликов, заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом Белгородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Значительное увеличение числа пользователей “Wink ТВ-онлайн” мы связываем с ростом нашей молодежной аудитории, которая привыкла, что в их гаджетах благодаря доступу в интернет умещается целая Вселенная. Наше приложение позволяет наслаждаться просмотром любимых телепрограмм, фильмов, сериалов в любой точке мира и на любом устройстве. Главное, чтобы был доступ в Сеть».

Дмитрий Хасанов, белгородец, клиент ПАО «Ростелеком»:

«Я скачал приложение Wink на свой планшет перед отпуском. Сразу оценил возможность загрузки фильмов в память устройства. Благодаря этой функции дети не скучали в дороге – смотрели любимые мультфильмы. А когда прибыли на место, я сам с удовольствием пересмотрел кучу фильмов, причем лежа на пляже. Отличный сервис!»

Видеосервис Wink от «Ростелекома» объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. На платформе собрано более 400 телеканалов, свыше 60 тысяч фильмов и сериалов, концерты, документальный и развивающий контент и многое другое. Привязать к одному аккаунту можно до семи устройств.

Подробнее о сервисе Wink можно узнать на сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.