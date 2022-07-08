Фонд «Милосердие» представил публичный отчет о своей работе за 2021 год

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Публичный годовой отчет — особый вид отчетности, который представляет собой структурированный рассказ о деятельности организации за прошедший год, раскрывает смысловое наполнение ее работы, содержание ключевых мероприятий и их результаты. Он является наиболее эффективным инструментом для анализа НКО своей деятельности и дает внешним наблюдателям наиболее полное и понятное представление о ней.

В 2021 году бюджет всех программ фонда составил 818 млн рублей. Существенная часть средств была направлена на поддержку программ «Детство», «Спорт», «Здоровье» и «Чрезвычайная ситуация». По сравнению с предыдущим годом заметно выросло финансирование программ «Экология», «Наука и культура», «Ветераны».

В этом году открытость фонда и качество раскрытия информации были отмечены на XII-ом всероссийском добровольном конкурсе публичных годовых отчетов некоммерческих организаций «Точка Отсчета». По результатам комплексной оценки «Милосердие» вошло в высшую - «золотую» группу победителей. Эта награда была присуждена фонду в третий раз. По итогам 2021 года «Милосердие» также заняло 7 место в Рейтинге RAEX корпоративных и частных благотворительных НКО, опередив корпоративные фонды почти всех российских предприятий металлургии.

Информация о фонде «Милосердие»

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» основан в 1999 году. Включен во всероссийский реестр социально-ответственных предприятий и организаций. Входит в ТОП-10 рейтинга RAEX корпоративных и частных благотворительных НКО в России. Член Ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров». Крупнейший благотворительный фонд Липецкой области.

Фонд «Милосердие» финансирует социально значимые проекты в сферах науки и образования, культуры и спорта, участвует в благотворительных акциях, поддерживает волонтерские движения и общественные инициативы. С начала деятельности оказана помощь на сумму около 7 млрд рублей. Ежегодно ее получают более 30 тысяч человек.

Успехи Фонда в сфере благотворительности отмечались почетной грамотой Торгово-промышленной палаты России, дважды - золотым знаком «За заслуги перед Липецком» и трижды - высшими наградами всероссийского конкурса добровольных публичных годовых отчетов "Точка Отсчета". В разные годы лауреатами конкурса «Лучшие социальные проекты России» становились инициативы фонда: грантовая программа «Стальное дерево» и программа поддержки корпоративного волонтерства.

Дополнительная информация о Фонде на сайте

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».