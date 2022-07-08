Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин: «Пандемия и санкции дают всем нам множество возможностей для развития»

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Белгородский госуниверситет продолжает улучшать показатели в российских и зарубежных рейтингах, а количество желающих получить здесь образование неуклонно растет.

Колоссальная трансформация

Часть вопросов касалась достижений вуза, за последнее десятилетие превратившегося в один из мощнейших научно-образовательных центров страны.

В качестве первого из них ректор отметил кратное улучшение показателей НИУ «БелГУ»: в настоящий момент он считается лучшим вузом Центрального федерального округа за исключением столичных. Вторым важным достижением стало вхождение в программу стратегического развития «Приоритет-2030», а до этого – получение статуса базовой площадки и интегратора НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК». Отдельно ректор обратил внимание на существенное повышение престижа вуза, которое выражается, в первую очередь, в количестве поступающих.

Олег Полухин более двух часов отвечал на вопросы представителей СМИ региона.

Приемная кампания – 2022

На сегодняшний день в университете предусмотрено более 8600 мест для первокурсников, из них 3806 – на бюджетной основе (на 164 места больше, чем в 2021 году). Дополнительно Минобрнауки выделило 92 места для магистратуры на направления подготовки «Математика и механика», «Компьютерные и информационные науки», «Физика и астрономия», «Информатика и вычислительная техника», «Химические технологии», «История и археология», «Теология».

Что касается проходного балла по результатам ЕГЭ, то в этом году он будет начинаться от 140 баллов (напомним, в 2021-м порог составлял 136). Подробную консультацию по всем вопросам абитуриенты могут получить в колл-центре: многоканальный номер 8(4722)30-18-80 работает в будни с 09.00 до 18.00, по субботам – с 09.00 до 13.00.

Я бы в медики пошел…

Ректор подчеркивает: Белгородский госуниверситет ошибочно считают гуманитарным - сегодня почти половина направлений подготовки в вузе составляют инженерный и естественно-научный профили.

Самыми востребованными по-прежнему остаются медицинские специальности. Количество выпускников медколледжа и мединститута БелГУ постоянно увеличивается: в нынешнем году диплом получат на 106 человек больше, чем в 2021-м. А из четырех тысяч иностранных студентов, представляющих более 50 стран мира, каждый четвертый осваивает профессию медика.

В целом, топ выглядит так: медицинские направления, экономические, управленческие и педагогические специальности. Отчетливо видна и еще одна тенденция: медленный, но уверенный рост спроса на инженерные специальности – Олег Николаевич объясняет это тем, что в нашей стране вновь начинают ценить данных специалистов, создавая им достойные условия для работы.

Пространство-трансформер «Проектория» - место для проведения массовых научных и образовательных мероприятий.

Профессионалы высокого уровня

Сегодня госуниверситет имеет связи более чем с 600 крупными компаниями-работодателями по всей России. При этом вуз постоянно расширяет сеть контактов, прикладывая все усилия, чтобы большинство специалистов находило достойную работу в Белгородской области.

– Уровень трудоустройства наших выпускников не уменьшался даже в период пандемии, - подчеркивает ректор. - В первый год после окончания нашего вуза получают работу свыше 85% молодых специалистов. При этом ни один не ищет ее через биржу труда. Это говорит о том, что мы не готовим кадры, которые потом не будут востребованы.

Высокое качество подготовки – результат немалых усилий по укреплению не только образовательного блока, но и материально-технической базы. Например, в следующем учебном году студентов ждет открытие обновлённого учебного корпуса №4 и двух новых общежитий, а также уникального образовательного пространства «Шахта».

А в рамках программы «Приоритет-2030» состоялось открытие проектно-образовательного центра «Проектория» - оборудованное по последнему слову техники пространство-трансформер будет использоваться для проведения как внутренних, так и внешних массовых научных и образовательных мероприятий.