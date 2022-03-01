В Белгородской области отмечается снижение уровня заболеваемости коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в регионе идет на спад. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

На состоявшемся 28 февраля брифинге министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе продолжает снижаться. По его словам число вновь заболевших по сравнению с 21 февраля уменьшилось на сорок процентов. Сократилось и количество обращений за медицинской помощью в абмулаторном звене. В связи с этим приняли решение перевести шестую поликлинику Белгорода в плановый режим работы. Вместе с тем во всех поликлиниках по-прежнему функционируют кабинеты неотложной помощи, куда могут обратиться пациенты с температурой. Амбулаторный ковидный центр, действующий на базе второй поликлиники, продолжит прием пациентов с симптомами коронавирусной инфекции и ОРВИ.

По данным на 1 марта в Белгородской области за сутки к числу заболевших ковидом прибавились 589 человек. Выздоровели 656. Умерли пятеро. Это жительницы Белгорода 1941 и 1958 годов рождения, жительницы Старооскольского городского округа 1950 и 1973 годов рождения и жительница Губкинского городского округа 1932 года рождения.

Госпитализированы в настоящее время 1763 пациента. Из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 56. На амбулаторном лечении находятся 21542 жителя региона.

Всего за время пандемии в Белгородской области выявили 117118 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 91777 человек. Умерли 2036.

В регионе продолжается вакцинация. Двукратно ее уже прошли 987120 белгородцев. Первый компонент 1058720 человек. На прошедшем брифинге также сообщили, что партия вакцины, предназначенной для детей, израсходована полностью.