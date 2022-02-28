Металлоинвест объявил о повышении доходов сотрудников

Повышение доходов сотрудников предприятий Компании пройдет в два этапа. Фото «ОЭМК»

- Наша цель – быть лидерами в индустрии по уровню доходов сотрудников, – отметил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. Металлоинвест – единственная компания отрасли, которая 3 года подряд повышает заработную плату дважды в год. Ежегодно доходы сотрудников увеличивается минимум на 10%, опережая темпы инфляции. Это обеспечивает уверенность в завтрашнем дне, возможность строить планы, развиваться и двигаться вперёд.

Металлоинвест, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из ведущих региональных производителей высококачественной стали, направит в 2022 году более 2,3 миллиарда рублей на повышение доходов сотрудников Компании.

На первом этапе повышения, с 1 марта заработная плата вырастет у большинства сотрудников, с 1 апреля – у линейных руководителей и управленческого звена предприятий. Доходы сотрудников Управляющей компании будут повышены с 1 апреля дифференцированно.

Всего, за последние три года рост среднемесячной заработной платы в Компании, в зависимости от предприятия, составил 35-39%. В частности, в 2021 году доход сотрудников предприятий Металлоинвеста был увеличен дважды. Суммарное повышение по итогам прошлого года с учётом введения новых планов премирования, доплат и надбавок, а также перераспределения фонда оплаты труда, составило около 12%.

С 2008 года в Компании действует Типовой коллективный договор, содержащий единые для всех предприятий Металлоинвеста социально-трудовые нормы и гарантии. Договор является актом социального партнерства и предусматривает взаимные обязательства работодателя и работников Компании.

Кроме того, Компания реализует широкий спектр программ для сотрудников, членов их семей и бывших работников. В 2021 году расходы на внутренние социальные программы составили 3,5 миллиарда рублей.