Фонд «Милосердие» - в десятке лучших благотворительных организаций страны

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

По итогам 2021 года благотворительный фонд «Милосердие» занял 7 место в Рейтинге RAEX корпоративных и частных благотворительных НКО по уровню партнерского потенциала. За год фонд улучшил свое положение на 11 позиций.

Всего в рейтинге представлены более 200 благотворительных организаций России - частных и благотворительных фондов. Их оценивало независимое рейтинговое агентство «Эксперт» по трем группам показателей: масштабу деятельности, признанию достижений обществом и их активности в медиапространстве, информационной открытости.

Для проведения рейтинговой оценки в основном использовались данные из общедоступных источников. Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, опередил в рейтинге корпоративные фонды почти всех российских предприятий металлургии. Он также занял более высокое место, чем благотворительные организации таких крупных компаний, как Система, Лукойл, Татнефть, Русал, Ашан и другие.

В 2021 году общие расходы фонда «Милосердие» на различные социальные программы превысили 817 млн рублей.