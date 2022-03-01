Игорь Маковский: энергетики оказывают людям, нуждающимся в помощи, всестороннюю поддержку

Фото: пресс-служба Белгородэнерго

По поручению генерального директора ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского состоялось заседание рабочей группы по организации надежного энергоснабжения пунктов временного размещения и оказанию социальной поддержки прибывших с территорий Донецкой и Луганской народных республик граждан.

Активное развертывание пунктов и прием жителей ЛНР и ДНР осуществляется на 8 территориях присутствия Обществ: в Воронежской, Курской, Белгородской, Липецкой, Рязанской, Орловской, Тульской и Нижегородской областях, где уже сформированы 213 пунктов размещения и принято 8 535 человек.

Руководители филиалов в своих докладах отметили, что персонал полностью готов к проведению возможных восстановительных работ, для чего сформирован необходимый аварийный запас оборудования и материалов. Кроме того, имеются резервные источники энергоснабжения, готовые к применению и транспортировке в любой момент. На особом контроле находится обеспечение надежного электроснабжения медицинских и социально значимых учреждений, находящихся на территории регионов, принимающих жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, рабочая группа была сформирована приказом генерального директора с целью обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения пунктов временного размещения, принимающих жителей ЛНР и ДНР.

Энергетики ведут круглосуточный мониторинг работы электросетевого комплекса. Организовано взаимодействие на уровне Штабов при правительстве областей, ЕДДС и глав районов по обеспечению безопасности электроснабжения, заблаговременно были проведены осмотры и техническое обслуживание всех электроустановок, питающих объекты временного размещения.

Помимо этого, волонтерскими отрядами «Энергия добра» при участии профсоюзных организаций филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проводятся мероприятия по оказанию социальной поддержки гражданам, находящимся в пунктах. Организован сбор и доставка предметов первой необходимости. По согласованию с региональными штабами за энергокомпанией закреплены в качестве подшефных несколько пунктов размещения в Курской и Воронежской областях. Всего от филиалов в волонтерском движении принимают участие 255 человек. Уже около 2000 граждан ДНР и ЛНР в 17 пунктах размещения получили помощь от сотрудников филиалов компаний.

- Безусловно выполняя свою основную задачу по обеспечению бесперебойного и качественного электроснабжения всех социально значимых объектов, энергетики самое пристальное внимание уделяют работе пунктов временного размещения. Мы стремимся оказать нуждающимся дополнительную помощь и готовы обеспечить людей, оказавшихся в сложной ситуации, всем необходимым, – отмечает Игорь Маковский.