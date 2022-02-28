В Белгородской области за 2021 год к электросетям подключено 5505 физических и 1564 юридических лиц

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» подведены итоги выполнения мероприятий по технологическому присоединению потребителей к электросетям. В 2021 году выполнено 7069 договоров общей мощностью 138 МВт. Это на 40 % больше показателя предыдущего периода. К электросетям подключено 5505 физических и 1564 юридических лиц.

Запрашиваемой мощностью обеспечено свыше 100 объектов водоснабжения, 74 предприятия агропромышленного комплекса, 25 социальных учреждений, в числе которых школы, детские сады, больницы.

К наиболее крупным объектам технологического присоединения относятся промышленный парк «Губкин» потребляемой мощностью 5 000 кВт, новый завод по производству современных систем вентиляции мощностью 1150 кВт, объекты «Русь-Племптица» (529 кВт), коровник в селе Советское Алексеевского района (505 кВт).

В списке социально значимых – центр малоинвазивной хирургии «Поколение» и новый корпус окружной больницы Святителя Луки Крымского в Старом Осколе, физкультурно-оздоровительные комплексы в поселках Майский и Уразово, школы-новостройки в селе Стрелецкое и микрорайоне ИЖС Таврово-4 Белгородского района, детские сады в Старом Осколе, Валуйках, Белгороде, очистные сооружения в Строителе.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В период напряженной эпидемиологической обстановки Белгородэнерго упростило порядок присоединения электроустановок потребителей к сетям, исключив предоставление документов на бумажных носителях и посещение офисов электросетевой компании.

Подать заявку на технологическое присоединение можно на портале «ТП.РФ». Для заключения договора необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и заполнить форму в электронном виде, выбрав тип подключения и основные характеристики объекта. Здесь же требуется прикрепить копии документов (паспорт собственника, свидетельство на собственность или выписку из ЕГРН). С помощью интерактивной карты перспективного резерва мощности можно определить наличие свободных мощностей в том или ином районе области и на калькуляторе рассчитать примерную стоимость услуги.

Если в дополнение к основному потребитель решает заключить договор на выполнение работ, относящихся к компетенции клиента, то все работы филиал выполняет «под ключ».

- Технологическое присоединение способствует развитию инфраструктуры и повышению инвестиционной привлекательности региона, поэтому филиал делает все возможное, чтобы упростить процедуру и сократить сроки подключения к сетям, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Сергей Решетников. – Потребители заявленной мощностью до 150 кВт по напряжению 0,4 кВ подключаются к сети сразу после монтажа и пломбировки электросчетчика. Открытие лицевого счёта в сбытовой компании происходит автоматически.