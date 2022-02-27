Школы шести районов Белгородской области перевели на дистант из-за спецоперации на Украине

Полностью переведены на дистант только школы двух районов – Грайворонского и Краснояружского. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вернувшись из поездки в Грайворонский район, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков внес коррективы в список школ, которые из-за военных действий на Украине будут вести процесс обучения в дистанционном формате.

- На дистант перейдут все школы Грайворонского района, - заявил глава региона. - Также добавил одну школу Волоконовского района в селе Тишанка. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Лучше мы перестрахуемся, но безопасность наших детей – это главный приоритет, беспрекословный, непререкаемый приоритет в нашей работе.

Отметим, что полностью переведены на дистант только школы двух районов – уже упомянутого Грайворонского и Краснояружского. Остальные - Шебекинский, Белгородский и Валуйский – частично. Как и Волоконовский.

Как известно, с 24 февраля российские войска проводят спецоперацию на территории Украины. Трансляцию событий в режиме реального времени читайте по ссылке.

Утром того же дня украинские военные начали обстрел Белгородской области. По данным следственного комитета РФ, на территории региона уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль. Пострадали трое человек – двое взрослых и 6-летний ребенок.

За 24 и 25 февраля на территорию нашего региона перебрались более 65 жителей Украины. В основном это родственники и знакомые тех людей, которые проживают в Белгородчине. Их проверяют, и они уходят к своим родственникам.

В Белгородской области открыли три пункта пропуска для беженцев с Украины. Они появились в Белгородском, Шебекинском и Грайворонском районах. Перейти через границу можно как пешком, так и на автомобиле.