Некоторые белгородские школы и детсады в приграничных с Украиной территориях останутся закрытыми

В пяти районах с понедельника восстановят привычный ход жизни. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ночь на 27 февраля в Белгородской области прошла достаточно спокойно. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Также губернатор уточнил режим работы школ и детских садов в приграничных территориях с 28 февраля. В некоторых населенных пунктах учреждения по-прежнему останутся закрыты.

- Мы должны думать о безопасности наших детей. В большинстве школ и детских садов в девяти районах, где работа была приостановлена на прошлой неделе, мы возобновим работу. Все они работают в обычном режиме: в Ровеньском районе (кроме поселка Верхнесеребрянского), в Вейделевском, Волоконовском, Борисовском районе и Грайворонскиом городском округе

Останутся закрытыми на дистант:

Шебекинский городской округ - с. Муром и с. Середа;

Валуйский городской округ: п.Дальний, с.Двулучное, с.Новопетровка, с.Бутырки, с.Кукуевка, с.Старый Хутор, с.Герасимовка;

Краснояружский район - закрыты все 10 школ.

Белгородский район: Щетиновская, Журавлевская, Яснозоренская, Октябрьская, Краснооктябрьская СОШ; Малиновская, Петровская, Краснохуторская ООШ.

С 24 февраля российские войска проводят спецоперацию на территории Украины. Обстрел Белгородской области украинскими военными начался утром того же дня. Оказались повреждены семь жилых зданий, еще в нескольких дворах есть небольшие повреждения. Власти и представители бизнеса уже предложили свою помощь в восстановлении жилья.По данным Следственного комитета РФ, в регионе пострадали три человека: двое взрослых и шестилетний ребенок.

За 24 и 25 февраля на территорию нашего региона перебрались более 65 украинцев. В основном это родственники и знакомые тех людей, которые живут на Белгородчине. После проверки они уходят к близким.

В Белгородской области открыли три пункта пропуска для беженцев с Украины. Они появились в Белгородском, Шебекинском и Грайворонском районах. Перейти через границу можно как пешком, так и на автомобиле.