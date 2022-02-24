Граница с Украиной под Белгородом: южные ворота России работают только на въезд

Со стороны России все службы взаимодействуют в штатном режиме. Фото: Александр КОЦ

Утро 24 февраля для жителей Белгородской области, чьи дома находятся недалеко от границы с Украиной, началось необычно. Они проснулись под тяжелые залпы артиллерии и реактивных снарядов, рокот двигателей самолетов и пролетающих вертолетов.

Чуть позже в интернете появился в прямом эфире губернатор Вячеслав Гладков, вслед за президентом известивший подписанных на него белгородцев о начале специальной военной операции России против Украины. На экстренное совещание были собраны главы администраций районов, без представителей прессы. К девяти утра совещания уже проводились на местах в самих этих администрациях - с руководителями комитетов и подразделений.

На улицах - пустынно, на заправках - очереди

Пожалуй, весь день в Белгороде ощущалась нервозность. Выросли и стали бесконечными очереди на АЗС. Автовладельцы на всякий случай заправляли полные баки. Некоторые доставали канистры и так же заливали в них топливо, упаковывая затем в багажники.

Очереди на заправке. Фото: Виталий СОЧКАН

На улице стало ощутимо меньше автомобилей, да и праздно гуляющего населения практически не наблюдалось - было довольно пустынно.

Изредка над городом пролетали военные вертолеты, по дорогам в сторону пропускных таможенных пунктов шла военная техника.

Руководство региона решило отменить в приграничных районах занятия в школах. Также не работали детские сады. Во всех других частях области решения о временном закрытии учебных заведений принимали самостоятельно. В общих чатах белгородские родители решали, отправлять своих детей сегодня на занятия или нет. Многие склонялись к тому, чтобы ребята оставались дома.

Ажиотажа в магазинах не наблюдалось, народ массово не скупал воду, соль, крупы и сахар. В целом ситуация в Белгороде была довольно спокойной.

Правда, то и дело на улице возникали стихийные обсуждения последних новостей, которые добывались либо из телефонных разговоров с родственниками и знакомыми из различных областей Украины, либо из интернета.

На улицах появились военизированные мобильные посты, которые останавливали проезжающие или въезжающие в город легковушки, микроавтобусы и грузовики с украинскими номерами. Проводили тщательные проверки документов, досмотры салонов и багажных отделений. Понимая сложившуюся ситуацию, никто не нервничал и не возмущался.

Мы решили проехать на таможенный пункт Нехотеевка, который считается южными воротами страны: раньше именно через него большинство россиян отправлялись на отдых к Черному и Азовскому морям. Наша задача - посмотреть, как обстоят дела на контрольно-пропускном пункте. Из бесед с некоторыми водителями выяснили, что с украинской стороны нет ни пограничников, ни таможенников. А со стороны России все службы взаимодействуют в штатном режиме.

«Проезд закрыт!»

Едем по трассе в сторону границы. Навстречу и в попутном направлении движутся военные автомобили и другая техника. Наблюдаем все те же очереди на заправочных комплексах. Крайне редко попадаются машины с украинскими номерами.

Примерно в 20 километрах от контрольно-пропускного пункта Нехотеевка наш автомобиль упирается в пост военизированной полиции. Вооруженные автоматами люди в бронежилетах и касках объясняют:

- Дальше проезда нет.

Рядом стоит несколько полицейских автомобилей с включенными мигалками. Не оказало никакого воздействия и удостоверение представителя прессы. Нам указывают на обочину. Ответ однозначен: «Проезд закрыт».

В течение следующих 40 минут к Нехотеевке не пропустили ни один автомобиль. Хотя желающих ехать туда особо и не было.

Через некоторое время к пункту пропуска со стороны границы подъезжает фура с украинскими номерами. Ее останавливают, проверяют документы, досматривают и пропускают. Грузовой автомобиль следует в сторону приграничного поселка Октябрьский.

Стоящие на обочине мужчины рассказывают, что транспорт с Украины ездил здесь и утром. Правда, ажиотажа не наблюдалось:

- С восьми утра до часа дня проехало всего машин двадцать, - замечает один из собеседников.

Вскоре к блокпосту приближается колонна танков, которая следует в сторону границы.

Обсуждаем ситуацию с местными. Сначала - с жителями приграничного села Ясные Зори. Конечно, люди напуганы утренней канонадой и переживают за своих детей. Но действия российской армии поддерживают и надеются, что в скором времени все закончится и обойдется без жертв.

- Знаешь, как раньше мы в гости друг к другу ходили, какие вечера совместные устраивали. Жили дружно и никогда друг друга врагами не считали, - сказал на прощание один из мужчин, житель самого приграничного с Украиной села Журавлевка. - Дай Бог, чтобы все наладилось.