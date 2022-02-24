В Белгородской области за 2021 год выявлено больше 2 тысяч нарушений правил оборота оружия

Начальник отделения ЦЛРР Управления Росгвардии региона майор полиции Андрей Шибанов

12 февраля подразделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Белгородской области отмечало свой профессиональный праздник. Традиционно к этой дате в ЛРР подводят итоги оперативно-служебной деятельности за прошедший год.

И вот какие цифры на сегодняшний день. В Белгородской области почти 40 тысяч владельцев гражданского оружия, у которых в собственности находится более 60 тысяч единиц оружия.

ПРОВЕРОК МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Сотрудники ЛРР регулярно проводят проверки владельцев оружия, за 2021 год их было более 22 тысяч.

- Мы выявили больше двух тысяч нарушений правил оборота оружия. За несоблюдение правил изъяли около 2 тысяч единиц гражданского оружия и, в соответствии с федеральным законодательством, аннулировали более 200 разрешений и лицензий на право хранения и ношения оружия у граждан, - поделился Андрей Шибанов.

С 1 марта 2022 года вступают в действия изменения, внесенные ФЗ №313-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

Кроме того, на постоянной основе проводится комплекс мероприятий, направленный на изъятие оружия из незаконного оборота путем его добровольной выдачи на возмездной основе. За прошлый год с заявлением о получении компенсации за добровольно сданное оружие, либо сообщение о местонахождении оружия и боеприпасов обратилось 23 белгородца. Они сдали для последующего уничтожения 6 единиц охотничьего гладкоствольного оружия, 486,8 гр. Пороха. Также в территориальные подразделения ЛРР направлено 16 сообщений о невзорвавшихся боеприпасах времен ВОВ.

В целях усиления контроля за оборотом оружия на территории региона проводится системная работа во взаимодействии с УМВД России по Белгородской области. Росгвардейцы и полиция регулярно проверяют владельцев и условия хранения гражданского оружия. За несоблюдение правил оборота оружия виновные привлекаются к ответственности.

ПЕРЕХОДИМ В ОНЛАЙН

Цифровизация затронула все сферы нашей жизни, и получение каких-либо услуг в электронном виде уже практически стало нормой.

- В настоящее время огромной популярностью пользуется получение в подразделениях ЛРР услуг онлайн. Так, в 2021 году доля граждан использующих механизм получения государственных услуг в электронном виде в подразделениях составила более чем 98%. Наши сотрудники за год рассмотрели более 30 тысяч заявлений от граждан и представителей юридических лиц с особыми уставными задачами на получение государственных услуг. И 99% из них, по результатам сайта «Ваш контроль», были удовлетворены качеством обслуживания, - подчеркнул майор полиции.

За год с заявлением о получении компенсации за добровольно сданное оружие, либо сообщение о местонахождении оружия и боеприпасов обратилось 23 белгородца

Андрей Викторович также подчеркнул, что снизилось количество жалоб в адрес подразделения ЛРР. Так в Федеральную государственную информационную систему, обеспечивающую процесс досудебного обжалования поступило всего 11 жалоб, что на 5 меньше, чем в АППГ. По рассмотрению обращений которых, действия сотрудников подразделения признаны правомерными.

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

С 9 июля 2021 года вступили в силу изменения, внесенные в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Введенные новшества ужесточают ответственность за несоблюдение установленных правил оборота оружия на территории страны. Так в соответствии с новой редакцией КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия увеличен до одного года. Таким образом, норма закона лишает правонарушителей возможности избежать наказания.

Также претерпели изменения статьи 19.3 и 19.4 КоАП РФ. Они дополнены нормами, устанавливающими административную ответственность за невыполнение законного требования или воспрепятствование осуществлению законной деятельности должностного лица Росгвардии, осуществляющего федеральный госконтроль в сфере оборота оружия, за невыполнение в установленный срок предписания органа Росгвардии, осуществляющего федеральный госконтроль в установленных сферах деятельности либо за повторное совершение административного правонарушения.

Статьи 20.8 и 20.12 КоАП РФ дополнены нормами, устанавливающими более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия, в случаях, если такое нарушение повлекло утрату оружия.

В новой редакции изложена ст. 20.10 КоАП РФ, которая за незаконное изготовление, приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку, транспортирование, ношение или использование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение крупного административного штрафа. А также санкция данной статьи может повлечь за собой конфискацию оружия.

Сотрудники ЛРР регулярно проводят проверки владельцев оружия

- Под санкцию этой статьи могут попасть и те владельцы оружия, у которых действия разрешения на право хранения и ношения прекращено, и вышеуказанные лица были об этом уведомлены любым способом, - отметил начальник отделения ЦЛРР.

С 1 марта 2022 года также вступают в действия изменения, внесенные Федеральным законом №313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Так, ФЗ «Об оружии» дополнен статьей 6.1 «Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием».

Согласно поправке, теперь владельцы оружия обязаны пройти медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний. Такая справка для получения лицензии на приобретение оружия будет действовать 1 год со дня ее получения. Для тех же, кто уже является владельцем оружия, приобретенного на основании лицензии на приобретение оружия, медосвидетельствование на наличие противопоказаний нужно будет проходить не реже одного раза в пять лет.

- За нарушения сроков прохождения медицинского освидетельствования на наличие противопоказаний к владению оружием или срока прохождения химико-токсикологического исследования наличия в организме человека наркотических, психотропных веществ и их метаболитов разрешение на хранение и ношение оружия, а также лицензии на его приобретение подлежат аннулированию, - подчеркнул Андрей Шибанов.

Напоминаем, своевременное осуществление продление лицензий и разрешений на хранение и ношение оружия является обязанностью каждого владельца оружия. Согласно Закону «Об оружии», оружие должно храниться в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.