Для выезжающих с Белгородчины пассажиров увеличено количество мест в ж\д транспорте

С сегодняшнего дня будет сформирован дополнительный поезд из десяти вагонов, отправлением из Белгорода в 23:20. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Сегодня в скором поезде №58 (Белгород – Москва), отправлением в 16:30 добавлены три вагона, - сообщил заместитель губернатора Белгородской области Владимир Базаров. - Поезд идет через Елец и прибывает в Москву на Павелецкий вокзал.

Кроме того, с сегодняшнего дня будет сформирован дополнительный поезд из десяти вагонов, отправлением из Белгорода в 23:20. Поезд примет Восточный вокзал столицы.

Как уже сообщала «КП», белгородский аэропорт массово отменил рейсы, намеченные на четверг, 24 февраля. Напомним, сегодня должны были вылететь самолеты в Москву и Санкт-Петербург, а также принять их из этих же городов. Информация сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.

На данный момент отменены 11 вылетов из воронежского аэропорта и десять - на прибытие.

Ранее Росавиация сообщила, что воздушное пространство над Белгородской областью закрыто. Также приостановлена работа аэропортов городов Анапа, Воронеж, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Брянск, Орел, Курск, Симферополь. Ограничения будут действовать до 3:45 до 2 марта.

Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» обратился к россиянам и сообщил о начале спецоперации на территории Украины.