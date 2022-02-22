Дети войны Белгородчины: «Не позволим искалечить судьбы детей Донбасса!»

Представители общественной организации обратились к землякам за поддержкой.

Происходит массовая эвакуация людей - более 80 тысяч беженцев уже пересекли границу России.

Российский политический деятель и депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Гаврилов отметил: «Россию пытаются выставить в роли агрессора и оккупанта. Идет жесткое противостояние между новым мировым порядком и русским народом. Сегодня ситуация на границах очень напряженная. Десятки тысяч наших соотечественников уже въехали в Россию, спасаясь от физического уничтожения. Мы никого не бросим».

Около тридцати регионов России выразили готовность принять жителей Донбасса. Как сообщает правительство Белгородской области, первых прибывающих из ДНР и ЛНР разместят в Белгороде, Шебекинском городском округе и Корочанском районе.

Белгородская региональная общественная организация «Дети войны» опубликовала обращение к землякам. В нем говорится:

«Мы, дети войны, не позволим искалечить судьбы детей Донбасса! Кому, как не нам, знать, что такое ВОЙНА! Она отняла у нас детство и юность, мы рано узнали тяжелый труд, пережили голод, холод и никогда не забудем ужас бомбежек, свист пуль и животный страх за свои маленькие жизни.

Наши матери накрывали нас своими телами, спасая от фашистских пуль. Многие из нас не знали отцов, они погибли, защищая нашу Родину от врага. Мы наравне со взрослыми вынесли все тяготы войны и послевоенной разрухи. Мы раньше паспортов получали медали за труд, а школы заканчивали в двадцать лет.

Сегодня, когда Белгородчина принимает первых беженцев Донбасса, мы призываем всех земляков встретить их, как родных. И не только обеспечить их временным жильем и едой, но и обогреть теплом наших сердец.

К сожалению, преклонный возраст не позволяет нам встать рядом с защитниками Донбасса. Но мы открыли счет, куда можно перечислить средства для поддержки, в первую очередь, самых маленьких беженцев – детей. У себя в офисе мы принимаем гуманитарную помощь. Уверены, что никто из белгородцев не останется равнодушным и не позволит искалечить судьбы детей Донбасса. Мы – РУССКИЕ! МЫ СВОИХ НЕ БРОСАЕМ В БЕДЕ!

Не останутся в стороне коммунисты, комсомольцы и ряд общественных организаций. Совместными усилиями мы начинаем сбор гуманитарной помощи. Призываем вас по мере сил и возможностей поддержать нашу инициативу и приносить в штаб сбора гуманитарной помощи долгохранящиеся продукты и детское питание, средства личной гигиены, предметы первой необходимости. Детям – канцтовары, книги, занимательные игры и игрушки. Только никаких танков, автоматов и пистолетиков, даже водных. Хватит, они насмотрелись.

Ждем вас по адресу: Белгород, ул. Первомайская, 2, офис 103 - с понедельника по пятницу с 10 до 13 часов. Контактный телефон: 8-961-179-98-78.

Также вы можете оказать поддержку финансово, перечислив любую посильную сумму по реквизитам:

Организация БРОО «Дети ВОВ»

ИНН 3123231187

КПП 312301001

ОГРН/ОГРНИП 1113100000958

Счет 40703810007000001034

БИК 041403633

Наименование банка БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК

К/С 30101810100000000633

Все собранные продукты, вещи и деньги мы оперативно и гарантировано будем передавать нуждающимся».