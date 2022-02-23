«Святогор» прививает дисциплину

Фото Александра Белашова.

В преддверии Дня защитника Отечества мы поговорили с водителем АТУ Лебединского ГОКа Алексеем Прасоловым, возглавляющим военно-патриотический клуб «Святогор», об отношении к празднику, патриотизме и воспитании молодёжи.

— Алексей, что для вас значит этот праздник?

— Мне ближе прежнее название — День советской армии и военно-морского флота. Считаю, это день профессиональных военных и тех, кто служил в армии и готов защищать Родину не на словах, а с оружием в руках.

— Где проходили армейскую службу?

— После «учебки» в Нальчике и профотбора весной 2004 года отправился на службу в Чечню, на границу с Грузией — в 510-й пограничный отряд особого назначения. Наша войсковая часть известна по спецоперации «Аргун», когда в 1999–2000 годах этот отрезок границы был взят под контроль совместными усилиями пограничных войск, десантно-штурмовых бригад и артиллерии. Удалось блокировать подпитку сил боевиков. Позже этот участок границы стал местом дислокации отряда, где я и проходил службу до декабря 2005 года.

— Восприятие Дня защитника Отечества изменилось?

— Да. Отношение к этому дню как к празднику, наверное, больше из детства, когда девочки мальчикам что-то дарили, а мальчики — девочкам на 8 Марта. После армии не воспринимаю его как общий мужской праздник: ведь служили-то не все, кто его отмечает. И не все понимают, что значит быть защитником Отечества…

— Почему вы решили заниматься с детьми в военно-патриотическом клубе?

— Когда вернулся из армии и наблюдал за подростами — с пивом, сигаретами, — то было желание вытащить как можно больше ребят с улицы, увлечь полезными занятиями, спортом. Те, кто может позволить себе платные секции, ходят туда. Но ведь на свете немало детей, у которых такой возможности нет… Думал: что с этим можно сделать?

Помогли военком Владимир Ансимов и председатель региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Юрий Романов: посоветовали посмотреть, как работают губкинские военно-патриотические клубы. В 2008 году мы с коллегой основали свой клуб «Святогор» — в честь былинного богатыря. Сейчас базируемся в Губкинском горно-политехническом колледже. Три раза в неделю занятия у старших ребят — от 12 до 18 лет, а по вторникам и четвергам — у детей до 12 лет. Четырёхлетнего сына иногда беру с собой: бегает, прыгает наравне с курсантами, ему интересно. На занятиях с воспитанниками изучаем теорию и практику, например, укладки парашюта. Уделяем внимание общей физической подготовке, организуем вылазки на природу, летние лагеря. Для ребят это настоящее приключение: занятия не в спортзале, а на местности, жизнь в палатках, разговоры у костра… Даже несмотря на нагрузку и усталость, приятные воспоминания остаются надолго. Конечно, не все курсанты потом идут в военные училища или в армию, но занятия в клубе меняют отношение к жизни. Многие ребята, когда вырастают, говорят: «Спасибо, если бы не Вы, может, уже сидел бы…»

— А как ребята приходят в клуб? Как вы их находите?

— По-разному. Размещаем объявления в школах. Часто клубом интересуются, когда видят почётный караул курсантов у памятников в праздничные и памятные даты. Родители курсантов советуют «Святогор» знакомым. Со мной на комбинате работают те, кто в юности занимался в подобном объединении у Сергея Макарченко или Юрия Дробышева, и до сих пор с теплотой вспоминают то время, поэтому приводят на занятия детей и внуков. А ещё у нас даже свои династии есть: у кого-то старший брат занимался, а за ним и младшие тоже пришли.

— Ваши выпускники поддерживают связь с клубом?

— Когда приезжают в отпуск — заходят всегда. Курсантам всегда интересно пообщаться с теми, кто поступил в военное училище или служит в армии. Дети начинают не просто ходить на занятия, а уже нацелены на поступление в какое-то учебное заведение: больше тренируются, чтобы выполнить конкретные нормативы, налегают на дисциплины, которые будут нужны при поступлении.

Ежегодно в сентябре мы отмечаем день рождения клуба с чаепитием, в котором по возможности принимают участие и наши выпускники.

— А как отмечаете День защитника Отечества?

— Этот день провожу с семьёй, навещаем родителей.

Беседовала Анна Шишкина