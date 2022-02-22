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Политика21 февраля 2022 21:56

В Белгородской области набирают добровольцев для помощи людям из ДНР и ЛНР

Нужно работать на вокзалах, в штабе и в пунктах временного размещения
Алексей СЕРГУНИН
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Утром 20 февраля в Воронеж приехал первый поезд с беженцами. Спустя двое суток эстафету перехватит Белгород.

Утром 20 февраля в Воронеж приехал первый поезд с беженцами. Спустя двое суток эстафету перехватит Белгород.

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Волонтерский штаб #МыВместе объявил о наборе добровольцев для помощи людям из ДНР и ЛНР.

В обязанности входит: встречать на вокзалах детей, женщин и пенсионеров, работать в штабе, помогать в пунктах временного размещения. Ограничение по возрасту: 18 лет и старше. Ссылка для регистрации. На дополнительные вопросы ответят по номеру: 8 (4722) 25-73-60.

Напомним, что сегодня, 22 февраля, в Белгород приедет первый поезд с вынужденными переселенцами из ЛНР и ДНР. Точное время прибытия пока неизвестно.

Пункты временного размещения жителей ЛНР и ДНР организуют на базе гостиниц в трех муниципалитетах: в Белгороде, Шебекинском городском округе и Корочанском районе. Беженцев будут доставлять сюда централизованно. После прибытия все пройдут ПЦР-тестирование и полное медицинское обследование.

Как сообщалось ранее, в Белгороде начал работу пункт приема гуманитарной помощи. Волонтеры принимают детское питание, одежду, одеяла, подушки, полотенца, постельные принадлежности, предметы личной гигиены, а также воду и продукты с долгим сроком хранения: макароны, крупы, консервы и т.п.

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