В трех муниципалитетах Белгородской области развернут пункты временного размещения беженцев

Вячеслав Гладков: «Людям, которым сейчас крайне тяжело, мы окажем соседскую помощь». фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Белгородчина с первых дней эвакуации мирных жителей с территории ЛНР и ДНР была названа в числе регионов, готовых принять людей, вынужденно покинувших свои дома. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что в области постараются сделать все возможное, чтобы создать надлежащие условия для тех, кто сюда прибудет. Он также выразил уверенность в том, что белгородцы согласятся с ним - невозможно остаться безучастными к тяжелой ситуации, в которой оказались дети, женщины и старики.

- Несколько раз мне уже задавали вопросы, не повлияет ли работа с беженцами на уменьшение тех обязательств, которые приняты? Не сократятся ли расходные обязательства, не сократятся ли планы на 2022 год? Хочу успокоить всех: ничего сокращать и менять не собираемся! Все, что обещали, мы выполним, не переживайте! Но людям, которым сейчас крайне тяжело, мы окажем соседскую помощь, - отметил Вячеслав Гладков.

В регионе уже вводят советующие меры. Пункты временного размещения жителей ЛНР и ДНР организуют на базе гостиниц в трех муниципалитетах: в Белгороде, Шебекинском городском округе и Корочанском районе. Беженцев будут доставлять сюда централизованно. После прибытия все пройдут ПЦР-тестирование и полное медицинское обследование.

- Вопросы временного социально-бытового обустройства людей поручено контролировать министерству социальной защиты населения и труда региона. За общую координацию взаимодействия территориальных органов власти в этом направлении будет отвечать Администрация Губернатора Белгородской области и управление региональной безопасности, которые курирует Иван Будлов. В пунктах временного размещения будет организовано дежурство представителей органов местного самоуправления, - сообщается на сайте губернатора и правительства региона.