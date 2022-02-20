Белгородская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР

20 февраля в 8:40 на вокзал Воронеж-1 приехал первый поезд с вынужденными переселенцами из ЛНР и ДНР. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Переживаем и внимательно следим за тем, что происходит в ЛНР и ДНР, а также на территории Ростовской области. Белгородская область находится в приграничной зоне, ситуация в области стабильная, - отметили в правительстве региона. - В случае необходимости все вопросы с принятием беженцев из ЛНР и ДНР будут решены - Белгородская область всегда протянет руку помощи и поддержит.

Как сообщалось ранее, в Белгороде начал работу пункт приема гуманитарной помощи. Волонтеры принимают детское питание, одежду, одеяла, подушки, полотенца, постельные принадлежности, предметы личной гигиены, а также воду и продукты с долгим сроком хранения: макароны, крупы, консервы и т.п.

Тем временем, сегодня, 20 февраля, в 8:40 на вокзал Воронеж-1 приехал первый поезд с вынужденными переселенцами из ЛНР и ДНР, территории которых обстреливают со стороны Украины.

Напомним, губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о режиме повышенной готовности в связи с прибытием беженцев. В регионе уже созданы 42 пункта для размещения людей из ЛНР и ДНР. Они рассчитаны на прием 4502 человек. Для детей подготовили отапливаемые корпуса в двух лагерях. «Кировец» может принять 240 ребятишек, «Голубой экран» - 140. Детей обеспечат горячим питанием. Не забывают о мерах предосторожности от ковида: беженцев обеспечат масками и санитайзерами.