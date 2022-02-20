Экс-форвард МХК «Белгород» Вадим Шипачев стал серебряным призером хоккейного Олимпийского турнира

Вадим Шипачев перед выходом на лед. Фото с сайта ФХР.

Сегодня в Пекине финишировал мужской хоккейный турнир в рамках 24-х зимних Олимпийских игр.

В решающем поединке сборная России уступила финнам – 1:2. Единственную шайбу у нашей команды на восьмой минуте забросил Михаил Григоренко (1:0). А затем команда Суоми выиграла два других периода с одинаковым счетом 1:0.

В стартовом составе нашей команды вышел бывший игрок МХК «Белгород» Вадим Шипачев. Самый яркий эпизод с участием капитана произошел на 11-й минуте, когда тот сделал скидку на Андрея Чибисова, но, увы, бросок отразил Харри Сятери.

Таким образом, Вадим Шипачев и сборная России стали серебряными призерами Игр. Золото досталось финнам, а бронзу накануне завоевали словаки, переигравшие шведов (4:0).

Отметим, что Вадим на минувшем турнире набрал три очка по системе "гол+пас". В матче группового этапа c чехами он отметился результативной передачей, а в четвертьфинале с датчанами забил и ассистировал.