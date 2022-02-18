Бывший нападающий МХК «Белгород» Шипачев в составе сборной России вышел в финал Олимпиады в Пекине

Победный буллит в исполнении Арсения Грицюка. Фото с сайта ФХР.

Сегодня в Пекине состоялись полуфинальные матчи мужского хоккейного турнира в рамках 24-х зимних Олимпийских игр.

Сборная России одолела шведов. Основное время завершилось вничью – 1:1 (Антон Слепышев, 21-я, 1:0), в овертайме команды обошлись без заброшенных шайб. А в серии буллитов точнее и удачнее действовали подопечные Алексея Жамнова. Проигрывая 0:1 и 1:2, россияне выиграли – 3:2. По разу ворот скандинавов поразили Никита Гусев (1:1), Егор Яковлев (2:2) и Арсений Грицюк (3:2). Суммарно команды совершили 16 бросков.

В стартовом составе нашей команды вышел бывший игрок МХК «Белгород» Вадим Шипачев.

На 17-й минуте Вадим вынудил сфолить Денниса Эверберга, но, увы, наши парни не смогли реализовать численный перевес. На 42-й минуте Шипачев пытался протолкнуть шайбу под ближнюю штангу - Юханссон успел выставить щиток. И на 57-й минуте капитан российской сборной пробрался в центр зоны и из борьбы бросил низом - Юханссон опять же оказался на чеку.

Теперь нашей команде и Вадиму Шипачеву предстоит сыграть в финале с финнами. Встреча состоится 20 февраля. Начало – в 7:10 по московскому времени.