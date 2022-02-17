В Воронеже и прилегающих к нему муниципальных образованиях планируется внедрение интеллектуальной транспортной системы

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Итоги работы в 2021 году и планы по развитию дорожной сети региона в текущем году с руководителем департамента дорожной деятельности Воронежской области Максимом Оськиным в режиме ВКС обсудили заместитель председателя регионального парламента, председатель Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков, председатель Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин, заместитель председателя Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Александр Вериковский и заместитель председателя Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Николай Домнич.

Это очередное из серии совещаний, которые проводятся по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова. Напомним, что Владимир Нетёсов поставил депутатскому корпусу задачу дать предварительную оценку исполнения бюджета региона за 2021 год и проанализировать перспективы финансирования ключевых направлений в 2022 году.

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Максим Оськин информировал парламентариев, что Дорожный фонд региона составил в 2021 году 17,75 млрд рублей из всех источников. Основными из них помимо федеральной поддержки и остатков прошлых лет стали акцизы на нефтепродукты (7,8 млрд рублей), транспортный налог(3,3 млрд) и штрафы за нарушение ПДД (1,3 млрд). Еще 2,7 млрд рублей было направлено региону из федерального бюджета.

Расходовались эти средства на продолжение реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», круглогодичное содержание сети региональных дорог, ремонт и капремонт местных дорог, строительство дорог в рамках программы комплексного развития сельских территорий, модернизацию уличной сети городского округа город Воронеж. Средства дорожного фонда области исполнены в размере почти 16,5 млрд рублей. Основными причинами этого стали экономия в результате проведение конкурсных процедур и исполнения государственных и муниципальных контрактов. При этом все основные запланированные на 2021 год мероприятия были завершены, а показатели достигнуты.

В частности, в рамках областной госпрограммы «Развитие транспортной системы» был осуществлен ремонт 253 км региональных автомобильных дорог на сумму более 3 млрд рублей. При этом особое внимание уделялось наиболее разрушенным участкам дорог, имеющим важное социальное значение (с учетом обращений граждан и общественных организаций).

Также было проведено комплексное обустройство 30 пешеходных переходов вблизи социальных объектов, на что было направлено 34,4 млн рублей, восстановлено 46 тротуаров вдоль автомобильных дорог в населенных пунктах общей протяженностью 51 км (189,7 млн рублей) и 12,5 км линий наружного электроосвещения (почти 53 млн рублей).

В рамках работ по содержанию автомобильных дорог был проведен ремонт более 135 км асфальтобетонного покрытия большими картами (на это было направлено почти 828 млн рублей) и ямочный ремонт 691 тыс м2 покрытия за 345,3 млн рублей. Кроме того, в прошлом году специалисты нанесли 9225 км дорожной разметки, в том числе 648 км термопластиком. На это было направлено финансирование в объеме еще 248,7 млн рублей.

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Что касается городского округа город Воронеж, то в 2021 году общий объем финансирования дорожных работ здесь составил более 4 млрд 183 млн рублей, в том числе свыше 3,5 млрд рублей из областного бюджета и 166,8 млн рублей – из казны Воронежа.

За счет этих средств было отремонтировано почти 67 км дорожного покрытия на 94 объектах улично-дорожной сети. Также выполнены работы по устройству и ремонту тротуаров, установке и замене бордюров на 96 объектах, в том числе с обустройством пандусов на 43 из них. Кроме того, завершались работы по ремонту подземных пешеходных переходов по улице Ворошилова и улицам Димитрова-Волгоградская. Специалисты провели восстановление электроосвещения на 42 объектах, установили 11 светофорных объектов и 2478 дорожных знаков.

Особое внимание в прошлом году уделялось завершению капиталоемких объектов. Среди них работы по строительству Юго-восточного обхода Боброва, реконструкция автомобильной дороги по улице Острогожской (от улицы Теплоэнергетиков до съезда с улицы Острогожской к плотине Воронежского водохранилища) и реконструкция путепровода по улице Ленина в Воронеже.

Также средства направлялись на начальный этап реализации нескольких масштабных проектов, среди которых реконструкция транспортной развязки на пересечении Ленинского проспекта и улицы Остужева в Воронеже, капремонт моста через реку Тихая Сосна в Острогожском районе.

В прошлом году была завершена разработка 3 проектов на капремонт дорог и мостов, в разработке находятся еще порядка 23 объектов ремонта, реконструкции и строительства.

Обсудили депутаты и детали реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В ее рамках осуществлялось строительство 4 дорог общей протяженностью 26 км, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам производства и переработки продукции в Бобровском, Кантемировском и Репьёвском районах. Размер субсидии из федерального бюджета на эти цели составил 659,5 млн рублей.

В рамках субсидий из областной казны бюджетам муниципальных образований Воронежской области ежегодно производится капремонт и ремонт автодорог общего пользования местного значения, позволяющий сокращать долю грунтовых дорог по 600-700 км в год.

В прошлом году за 2,6 млрд рублей, выделенных из облдбюджета, был завершен ремонт на 1861 объекте общей протяженностью более 950 км.

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В рамках встречи депутаты Воронежской областной Думы обсудили с Максимом Оськиным предполагаемые изменения в закон о бюджете региона на текущий год. Было отмечено, что сейчас рассматриваются предложения об увеличении бюджетных ассигнований дорожного фонда области за счет бюджета региона в размере более 2,1 млрд руб. Увеличение дорожного фонда предлагается направить, в частности, Воронежу на развитие улично-дорожной сети – более 1,3 млрд руб (в том числе, на Остужевскую развязку 500 млн руб), на капремонт и ремонт автодорог общего пользования местного значения (600 млн руб), ремонт автодорог общего пользования регионального значения (81,5 млн руб) и другие мероприятия. В настоящий момент утвержденный объем дорожного фонда региона составляет 14,9 млрд рублей.

Парламентарии также проанализировали перспективы ремонта и строительства автомобильных дорог на территории Воронежской области на 2022 и последующие годы. Здесь одним из основных направлений остается продолжение реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В его рамках в прошлом году были заключены 5 переходящих контрактов на ремонт 215 км региональных автомобильных дорог на сумму более 2 млрд рублей и сформировано три лота на ремонт еще 67 км на сумму 723 млн рублей. Кроме того, готовятся лоты на производство работ по восстановлению пешеходных переходов и ремонту тротуаров, искусственных сооружений, наружного освещения.

Запланированы в регионе также работы по модернизации системы фотовидеофиксации административных правонарушений. Кроме того, усилия будут направлены на создание и внедрение интеллектуальной транспортной системы Воронежской городской агломерации, которая объединит подсистемы фотовидеофиксации, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», пунктов весового контроля, парковочного пространства, метеомониторинга. На эти цели департаменту подтверждено в текущем году 250 млн рублей. Всего же на развитие интеллектуальной системы планируется до 2024 года направить более 1,1 млрд рублей. В рамках этого проекта будет полностью модернизировано светофорное регулирование, организация транспортных потоков, будут в единую систему заведены все интеллектуальные элементы.

В дополнение к реализации проекта Остужевской развязки в 2022 году запланирована актуальная модернизация улично-дорожной сети левобережной части Воронежа для того, чтобы минимизировать заторы в течение активной фазы реконструкции.

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В рамках анонсированного масштабного проекта по строительству дорог с твердым покрытием в частном секторе Воронежа, на который будет направлено порядка 500 млн рублей, депутаты рекомендовали обратить особое внимание на реконструкцию подъездных путей к социальным объектам, в том числе школам, детсадам, учреждениям здравоохранения. Кроме того, было предложено организовать совещание по отдельным вопросам реализации данной программы с участием депутатского корпуса и представителей профильных органов исполнительной власти региона, муниципалитета.

В ходе сессии вопросов и ответов Николай Домнич поинтересовался у Максима Оськина, возможна ли корректировка объемов и сроков ремонтных и строительных работ, а также содержания дорожной сети из-за различных обстоятельств в виде удорожания материалов или иных причин. Руководитель департамента заверил, что сегодня ситуация находится под контролем, все возможные варианты развития событий просчитываются.

В завершение встречи Владимир Верзилин анонсировал проведение в марте парламентских слушаний по вопросу пешеходных переходов в Воронеже. Он отметил, что в настоящее время на федеральном уровне разработаны новые требования к обустройству пешеходных переходов. Необходимо выработать четкие подходы к организации процессов по их переоборудованию и в нашем регионе, в том числе и в части приоритетности таких объектов.