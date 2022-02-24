Сергей Кутенев: "Орловская область готова принять прибывающих людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации"

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Уважаемые земляки!

На протяжении нескольких лет НКО “Социально-культурный фонд развития и инновации” постоянно проводит в Орловской области социально значимую деятельность.

Нашей целью всегда было создание благоприятной социальной ситуации в регионе, общественное благополучие наших жителей. Я рад, что этому ничто не мешает и не преграждает путь к достижению целей фонда.

Наш фонд имеет 5 направлений работы! Одно из главных - это помощь людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.

Я слежу за новостями о событиях, происходящих в мире. И внимательно смотрю, читаю материалы информагентств о тех событиях, которые развиваются в период с 2013 года по настоящее время в Украине. Страна, которая исторически близка нам всем родственными связями, культурой и традициями.

С болью в сердце я наблюдаю ситуацию, которая сложилась сегодня на Донбассе, в Украине. Я пытаюсь представить те условия, в которых жили люди, прибывающие в нашу страну в качестве беженцев. Всю тяжесть их переживаний о временно покинутом доме, о судьбе своих родных и близких, которые по тем или иным причинам остались там.

Как будут приняты они у нас? Как долго они пробудут здесь? Будут ли дети ходить в детские сады, учиться в школах? А если придется задержаться - будет ли возможность работать? Конечно, я знаю, мы все организуем и развеем все их переживания!

Я прекрасно понимаю, почему президент нашей страны Владимир Владимирович Путин дал поручение незамедлительно каждому беженцу выделить денежные средства. И конечно я это приветствую.

Мы, Орловчане, приложим все необходимые силы, чтобы уменьшить их переживания. Можно с уверенностью сказать, что в нашей Орловской области приняты все необходимые меры, чтобы беженцы были охвачены теплотой и заботой.

Я, член Всероссийской политической партии «Единая Россия», и основная масса партийцев лично уделяет свое внимание пунктам временного размещения, активно принимает участие в организации сбора и передачи гуманитарной помощи, лично встречается с беженцами от Секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Евгеньевича Турчака до рядового партийца на местах.

Благодаря быстрой реакции руководства Орловской области, оперативным действиям Андрея Евгеньевича Клычкова на территории региона своевременно создана и организована работа оперативного штаба по оказанию помощи беженцам из Донбасса, разработаны необходимые действия органов власти, МЧС, правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, автотранспортных предприятий и других необходимых организаций, расположенных на территории региона.

Все структуры объединены, организованы для достижения главной на сегодняшний день задачи - обеспечение бесперебойной работы в случае прибытия беженцев.

НКО “Социально-культурный фонд развития и инновации” не остался в стороне и уже организовал сбор гуманитарной помощи беженцам. Наш регион готов принять прибывающих людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Я лично, как Председатель попечительского совета НКО “Социально-культурный фонд развития и инновации”, как депутат Орловского областного совета народных депутатов, как активный член партии Единая Россия, как гражданин, житель Орловской области планирую в ближайшее время посетить и другие места, подготавливаемые для их приема в пунктах временного размещения, чтобы осмотреть, понять самому и спросить, какое дополнительное участие может проявить наш фонд.