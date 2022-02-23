Порядка двадцати прибывших в Белгородскую область беженцев болеют коронавирусом

В Белгородскую область прибыли 528 вынужденных переселенцев. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Напомним, 22 февраля в Белгородскую область прибыл поезд с беженцами. Их встречала делегация во главе с главой региона Вячеславом Гладковым. Людей, вынуждено покинувших свои дома, поселили в гостиницы и постарались окружить заботой. Среди них много детей, в том числе и грудных. После прибытия все прошли медицинское обследование.

- Очень, конечно, их жалко: трое суток в дороге, все устали. Наши врачи их осмотрели, около 20 человек, к сожалению, болеет коронавирусом. Их изолировали, всех сейчас посадили на семидневный карантин. Постарались обеспечить всем необходимым, в первую очередь, предметами личной гигиены, - рассказал у себя в соцсети губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он также отметил, что многие жители региона хотят поддержать беженцев. На территории администраций городов, районов, округов организуют пункты сбора гуманитарной помощи. По словам главы региона, всем необходимым прибывших обеспечивают. Но, если у белгородцев есть желание помочь этим людям, можно будет принести натуральные соки в промышленной упаковке, игрушки, настольные и развивающие игры. Ведь многие малыши оставили их дома.

- Если есть возможность, я хотел бы вас попросить приносить новое, в промышленной упаковке. Переживаем: пандемия никуда не делась, уровень заболеваемости достаточно высок. Если будет какая-то индивидуальная потребность, мы ежедневно проводим опрос, и, конечно, мы эту потребность до вас доведем через глав районов. При желании у вас будет возможность помочь тем людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Я думаю, что всем миром мы с этой проблемой обязательно справимся, - отметил Вячеслав Гладков.