Проект бегового клуба из Липецкой области вошел в лонг-лист Всероссийского спортивного конкурса

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Липецкий проект «Спортивные беговые клубы Lipetsk Run Club» вошел в лонг-лист Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», организованного при поддержке Министерства спорта РФ. Из 4 027 проектов эксперты отобрали 250 лучших в пяти основных номинациях.

Проект клуба Lipetsk Run Club направлен на организацию систематической физкультурно-оздоровительной работы с населением в любое время года. Предполагается создание сети спортивных беговых под руководством профессиональных тренеров на бесплатной основе, что повысит доступность занятий физической культурой и спортом для всех жителей региона любого возраста и уровня спортивной подготовки.

Также предусмотрено проведение двух спортивных фестивалей: «Движение вперёд», «Спортивная весна». Организуется участие атлетов клуба и любителей в марафонах и полумарафонах, забегах других регионов. На стадионах и в парках, в холодное время года – на закрытых спортивных объектах (манеж, спортивные залы и т.п.) проводятся тренировки. Предусмотрены семейные занятия в режиме онлайн для детей с ограниченными возможностями и их родителей.

«Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников спорта становится больше», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Следующий этап конкурса — шорт-лист. Финалисты основных номинаций выиграют по 300 000 рублей, а победитель получит Гран-при в 1 000 000 рублей. В настоящее время на сайте «Ты в игре» идёт народное голосование. Поддержать проект бегового клуба можно на официальном сайте «Ты в игре» по ссылке.

Конкурс, организованный АНО «Национальные приоритеты» при поддержке министерства спорта РФ, проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.