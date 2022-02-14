На Лебединском ГОКе – новые эффективные машины

Три новые машины предназначены для бурения скважин при проведении взрывных работ в карьере.

Станки спроектированы и произведены компанией ИЗ-КАРТЭКС (входит в Группу УЗТМ-КАРТЭКС) с учетом предложений специалистов комбината. К примеру, удлиненная мачта позволяет применять для бурения 14-метровые штанги и достигать глубины скважины до 40 метров. Это сокращает общее время проведения работ и повышает их эффективность.

Установлены более мощные и надёжные ходовые двигатели, компрессор и автоматизированная система смазки, что повышает срок эксплуатации и сокращает затраты на обслуживание оборудования.

Машины оснащены дизельгенераторными установками, обеспечивающими автономность работы, значительно снижающими время и затраты на перемещение станка – без привлечения дополнительной техники и вне зависимости от перемонтажа электрических сетей в карьере.

- УЗТМ-КАРТЭКС – ведущий российский производитель оборудования для горнодобывающей промышленности и проверенный временем партнёр нашей Компании, – прокомментировал Александр Токаренко, управляющий директор Лебединского ГОКа. – Приобретая современную и высокопроизводительную технику, модернизируя наши технологические процессы, мы укрепляем стабильность работы предприятия и позиции Металлоинвеста как лидера горно-металлургической отрасли.

Важно, что улучшены и условия труда машинистов. Кабина смонтирована на противовибрационных подушках, защищает от воздействия шума и пыли. Эргономичное размещение приборов и элементов управления повышает удобство и безопасность ведения работ. Благодаря установленным видеокамерам машинист в режиме онлайн контролирует состояние основных узлов и механизмов и процесс бурения, не выходя из кабины станка.