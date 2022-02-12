За 2021 год в Белгородской области из оборота изъято 1960 единиц гражданского оружия

12 февраля — день создания подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии

В субботу, 12 февраля подразделение государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации отмечает 53-ю годовщину образования.

С профессиональным праздником личный состав подразделения ЛРР поздравил начальник Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Дмитрий Мещерин. Он отметил профессионализм коллег, целеустремленность и самоотдачу специалистов.

- Подтверждением качества вашей работы всегда являлось отношение граждан к качеству оказанных услуг. По результатам прошлого года этот показатель достиг почти 99%, - подчеркнул Дмитрий Мещерин.

Исполнение законодательства РФ об оружии, о частной детективной и охранной деятельности, государственный контроль за подразделениями охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и ведомственной охраной, объектами топливно-энергетического комплекса – вот важнейшие задачи подразделения.

На территории Белгородской области сейчас зарегистрировано около 40 тысяч владельцев гражданского оружия, у которых хранится более 60 тысяч единиц оружия. За прошедший год сотрудники подразделения проверили свыше 21 тысячи владельцев оружия. В результате чего выявили более 2 тысяч нарушений правил оборота оружия. Из оборота изъято 1960 единиц гражданского оружия, аннулировано 206 разрешений на право хранения и ношения оружия у граждан, добровольно сдано 464 единицы оружия.

Также в регионе зарегистрировано 159 частных охранных организации, 87 из которых имеют в своем пользовании служебное оружие. За прошедший год сотрудники Центра Управления Росгвардии по Белгородской области провели 47 плановых проверок деятельности частных охранных организаций, по итогам которых к административной ответственности привлечены 20 юридических лиц, 23 охранника, 17 должностных лиц частных охранных организаций.

Специалисты подразделения государственного контроля следят за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, проводят проверки юридических лиц, учредительных и разрешительных документов. За 2021 год проведено 14 плановых и 4 внеплановых проверок топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Белгородской области. При проведении проверок на 5 объектах ТЭК выявлено 76 нарушений обязательных требований по обеспечению безопасности объектов ТЭК. По итогам проверочных мероприятий выданы 5 предписаний об устранении нарушений.

Воспользоваться услугами подразделения ЛРР белгородцы могут и удаленно через портал государственных услуг. За прошедший год росгвардейцами рассмотрено более 31 тысячи заявлений, поступивших в электронном виде.