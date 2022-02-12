Голевой пас экс-форварда МХК «Белгород» Шипачева не помог России одолеть чехов на Олимпиаде в Пекине

Вадим Шипачев. Фото с сайта ФХР.

Сегодня в Пекине состоялись матчи третьего тура мужского хоккейного турнира в группе «В» в рамках 24-х зимних Олимпийских игр.

После побед над швейцарцами (1:0) и датчанами (2:0) подопечные Алексея Жамнова проиграли чехам. Основное время завершилось вничью (5:5), а в овертайме победную шайбу забросил Либор Сулак.

В стартовом составе нашей команды вышел бывший игрок МХК «Белгород», а ныне капитан сборной России и самый высокооплачиваемый спортсмен Игр-2022 Вадим Шипачев. На 49-й минуте нападающий «Динамо» отметился результативным пасом: принял участие в трехходовке, которую точным броском завершил нападающий магнитогорского «Металлурга» Андрей Чибисов. Счет стал 5:4 в пользу сборной России, но, увы, чехам удалось не только перевести игру в овертайм, но и добиться победы.

Но, несмотря на поражение, сборная России заняла первое место в группе «В» с семью очками. У датчан шесть баллов, у чехов – четыре, у швейцарцев – одно.

Теперь россияне проведут матч 1/4 финала 16 февраля. Наш соперник определится не раньше завтрашнего вечера, когда состоятся заключительные матчи группового этапа.