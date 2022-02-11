Житель Белгородчины – обладатель звания «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ - 2021»

Фото: Александр Белашов.

От хобби к призванию

В 1960–70-е годы многие мальчишки в СССР увлекались радиотехникой. Добывали дефицитные детали, хвастались собственноручно собранными приёмниками, ночами искали редкие станции. Это хобби не обошло стороной и Владимира Калинина.

— В свободное время бегал в библиотеки, искал книжки о радио. Потом с друзьями журналы выписывали. «Радио» и «Моделиста-конструктора» зачитывали до дыр, схемы перерисовывали, переписывали инструкции в тетрадку, пытались собирать, обсуждали, — с улыбкой вспоминает он. — Когда подрос, регулярно ездил за запчастями в Москву и Харьков. Привезу, бывает, кучу всякой мелочёвки и потом копаюсь с ней вечерами.

Любовь к радио оказалась отправной точкой в судьбе Калинина. Увлечение сборкой и наладкой электросхем переросло в профессию: Владимир стал электромонтёром по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Незаменимых нет? Есть!

Ещё во время учёбы в профессиональном училище № 1 в Губкине, Владимир Калинин попал на будущее место работы — обогатительную фабрику. Масштабы поразили юного радиолюбителя.

— Мне было интересно всё посмотреть, поучаствовать в наладке оборудования, — говорит он. — И коллектив очень понравился: сразу видно — люди увлечённые, грамотные и с чувством юмора. Понял: хочу быть частью этой команды!

Мечта сбылась. Сейчас Владимир работает в центре технического обслуживания и ремонтов обогатительной фабрики. Занимается наладкой и ремонтом электрооборудования на третьем участке цеха обогащения. Здесь сотни единиц техники: мельницы, классификаторы, дешламаторы, конвейеры… Работу каждого агрегата обеспечивают приборы автоматики, объединённые в систему дистанционного управления. Калинин отвечает за настройку и ремонт этих приборов. По его словам, сегодня электромонтёры — своего рода «универсальные солдаты»: в их зоне ответственности текущие ремонты электродвигателей, систем управления, приборов безопасности и блокировки и другие задачи. Работы много, и всё — вручную.

— Профессия немножко парадоксальная: руками настраиваем то, что автоматизирует чей-то труд, — поясняет Владимир. — В нашей работе человека машиной сложно заменить. Поэтому мы всегда в полной «боевой готовности»: используем все необходимые средства индивидуальной защиты, специализированный электроинструмент. Если вы пройдёте по цеху, встретите электромонтёра и попросите показать, что лежит в карманах спецовки, то почти со стопроцентной вероятностью найдёте там пассатижи, отвёртку, изоленту и указатель напряжения.

Расти вместе с фабрикой

40 лет в профессии — это практически половина жизни.

— Профессионального выгорания не ощущаете?

— Нет, — твёрдо отвечает Калинин. — На фабрике никогда не скучно. У нас постоянно модернизации, реконструкции. Каждый год приходит новое оборудование, а там автоматика — следующего поколения! Приборы контроля стали гораздо сложнее. Поэтому всё время учимся: читаем инструкции, советуемся с представителями компаний-изготовителей. Растёт обогатительная фабрика — и мы тоже растём вместе с ней.

Для души

Юношеское хобби — радио — ушло в прошлое, но зато Владимир перенял у отца новое увлечение — пчеловодство:

— У меня всего несколько ульев. Держу пчёлок для души. Забота о них — целая наука. Нужно постоянно чинить ульи, наващивать рамки для будущих сот, следить за развитием, зимой прятать в тёплое место. Но зато как интересно наблюдать за этими насекомыми! Там своя вселенная с иерархией и правилами, красотой и гармонией.

Евгения Шехирева