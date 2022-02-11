Идеи белгородцев помогают увеличить эффективность работы предприятий

Фото: Александр Белашов.

В конце прошлого года на предприятиях Металлоинвеста подвели итоги десятого корпоративного конкурса на лучшее рационализаторское предложение в области энергосбережения и энергоэффективности. Первое место на Лебединском ГОКе заняла идея авторской группы энергетиков — Сергея Шестакова, Андрея Дейнеко и Евгения Выдрика. Для обогрева дымовой трубы центральной промышленной котельной они предложили использовать не тепловую энергию пара, а вторичный источник тепла — конденсат, который образуется при продувке паровых котлов.

По ролям

Отказаться от обогрева 120-метровой дымовой трубы центральной котельной комбината в зимнее время года нельзя: образующаяся во время оттепели влага заполнит микротрещины, а в минусовую температуру замёрзнет и увеличится в объёме, что приведёт к постепенному разрушению железобетона. Как в этих условиях сократить расход энергоресурсов? Мозговым центром в команде энергетиков стал начальник теплосилового цеха Сергей Шестаков. Он и придумал, как изменить способ подогрева.

Начальник теплотехнической лаборатории Андрей Дейнеко взял на себя вычисления и оформление документов. За восемь лет работы на комбинате он неоднократно побеждал в научно-технических конференциях и Форуме молодёжных инициатив. С приходом Бизнес-Системы помогает коллегам оформлять предложения категорий В и С (с экономическим эффектом) для «Фабрики идей».

— Проводить технические расчёты во взаимосвязи с экономическими эффектами мне не в новинку. Поэтому с удовольствием участвую в таких конкурсах, — говорит энергетик.

За воплощение идеи отвечал начальник участка промышленной котельной № 1 Евгений Выдрик. Работники подразделения проложили путепровод длиной 120 метров от сепараторов непрерывной продувки паровых котлов (точки, в которой образуется конденсат) до дымовой трубы. На материалы ушло 120 тысяч рублей, ещё 80 — на монтаж, но затраты окупаются с лихвой. Работы успели завершить до начала отопительного сезона.

Конденсат — в дело

Теперь центральная котельная Лебединского ГОКа (кстати, по мощности она сопоставима с той, что обогревает микрорайон Журавлики) функционирует экономнее. И это касается не только сохранения финансов, но и сокращения расхода природного газа. А это — ещё один шаг к развитию «зелёной» металлургии. По предварительным подсчётам, экономия составит более двух миллионов рублей в год.

— От месяца к месяцу будем просчитывать экономический эффект и, надеемся, что фактический будет даже больше, чем заявленный, — отмечает Андрей Дейнеко.

Предложенная технология универсальна и применима там, где используют пар и сбрасывают конденсат. Идею уже сочли полезной ремонтники.

— В управлении по ремонту механического и электроэнергетического оборудования конденсат пара начали использовать для промывки электродвигателей перед их ремонтом. Надеемся, что другие подразделения и дочерние общества перейдут на вторичный источник энергии, — говорит Сергей Шестаков.

Найти соратников

А Андрей Дейнеко продолжает разработки в области энергосбережения. В прошлом году начальник теплотехнической лаборатории стал соавтором сразу трёх инициатив, суммарный эффект которых составил около 3,5 миллиона рублей. В каждом случае он занимался расчётом и документацией.

По мнению Андрея, предложений по энергоэффективности может быть больше. Возможно, для многих коллег сдерживающим фактором являются сложности в подготовке заявки для конкурса. Но выход есть.

— Да, в первый раз разобраться непросто, — признаёт Дейнеко. — Поэтому самый лучший вариант — найти единомышленников, у которых есть опыт в этом вопросе. Они помогут с оформлением и реализацией. Ко мне часто обращаются за консультацией: содействую и подсказываю.

Наталья Хаустова