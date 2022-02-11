Не дали позорить мундир. Оперативники вычислили кукарекавшего за донаты в полицейской форме белгородского тиктокерека

скриншот видео.

Белгородские полицейские вычислили блогера с ником «Псих», кукарекавшего за донаты в форме органов внутренних дел. Им оказался местный житель 1988 года рождения. Летом прошлого года мужчина завел аккаунт в «Тик-Ток» и записывал ролики, в том числе на тему ГИБДД.

Переодетый в полицейскую форму блогер вещал с просторов Интернета о якобы принятых в России нелепых законах. Например, в одном из роликов он ради шутки заявляет, что водительское удостоверение теперь можно будет купить в супермаркете. На другом видео сидит прикованный наручниками к дереву. Наибольшую популярность горе-юмористу принес стрим, где он в обмундировании изображает петуха.

Радость от обрушившейся славы была недолгой. Вскоре мужчине пришлось объясняться с оперативниками собственной безопасности УМВД региона.

Глядя в лицо настоящим сотрудникам, тиктокер ведет себя куда сдержаннее. Он признается, что никогда не служил в органах и вообще не имеет никакого отношения к полиции. Форму мужчина приобрел в специализированном магазине для съемок, а ролики выкладывал в сеть с целью монетизации контента. К слову, аудиторию блогер собрал немаленькую – больше ста тысяч подписчиков.

Мужчина извинился перед полицейскими за свое «творчество», признавшись, что не хотел никого обидеть и задеть интересы службы. После визита в отдел полиции автору видео предстоит поход в суд, который рассмотрит составленный в отношении него протокол за незаконное ношение форменной одежды, которую, кстати, изъяли.