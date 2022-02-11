Белгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт11 февраля 2022 8:03

Сборная России и бывший белгородец Вадим Шипачев победили на Олимпиаде в Пекине Данию

Как и в первой встрече со швейцарцами, экс-игрок МХК «Белгород» вышел в стартовом составе
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
На 40-й минуте Вадим Шипачев был близок к взятию ворот, но ему чуточку не хватило точности. Фото со страницы Полины Кулагиной в VK.

На 40-й минуте Вадим Шипачев был близок к взятию ворот, но ему чуточку не хватило точности. Фото со страницы Полины Кулагиной в VK.

Сегодня в Пекине проходят матчи мужского хоккейного турнира в группе «В» в рамках 24-х зимних Олимпийских игр.

Вслед за скромной победой над швейцарцами (1:0) подопечные Алексея Жамнова одолели датчан (2:0). Точными бросками отметились Павел Корнаухов (29-я) и Кирилл Семенов (60-я, в пустые ворота).

В стартовом составе нашей команды вышел экс-нападающий МХК «Белгород», а ныне капитан сборной России Вадим Шипачев. Нападающий московского «Динамо» на 40-й минуте был близок к взятию ворот, но ему чуточку не хватило точности.

Во втором матче второго тура в группе «В» сегодня сыграют чехи и швейцарцы. Начало встречи в 11:40.

Россияне третью встречу на турнире проведут 12 февраля с Чехией. Начало в 16:10.

Олимпиада 2022КАРТИНА ДНЯ