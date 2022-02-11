Сборная России и бывший белгородец Вадим Шипачев победили на Олимпиаде в Пекине Данию

На 40-й минуте Вадим Шипачев был близок к взятию ворот, но ему чуточку не хватило точности. Фото со страницы Полины Кулагиной в VK.

Сегодня в Пекине проходят матчи мужского хоккейного турнира в группе «В» в рамках 24-х зимних Олимпийских игр.

Вслед за скромной победой над швейцарцами (1:0) подопечные Алексея Жамнова одолели датчан (2:0). Точными бросками отметились Павел Корнаухов (29-я) и Кирилл Семенов (60-я, в пустые ворота).

В стартовом составе нашей команды вышел экс-нападающий МХК «Белгород», а ныне капитан сборной России Вадим Шипачев. Нападающий московского «Динамо» на 40-й минуте был близок к взятию ворот, но ему чуточку не хватило точности.

Во втором матче второго тура в группе «В» сегодня сыграют чехи и швейцарцы. Начало встречи в 11:40.

Россияне третью встречу на турнире проведут 12 февраля с Чехией. Начало в 16:10.