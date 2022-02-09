Экс-белгородец Шипачев и сборная России начали хоккейный турнир на Олимпиаде в Пекине с победы над Швейцарией

Единственную шайбу за три секунды до первого перерыва забросил нападающий ЦСКА Антон Слепышев. Фото со страницы Оксаны Копташикной в VK.

Сегодня в Пекине стартовал мужской хоккейный турнир в группе «В» в рамках 24-х зимних Олимпийских игр.

В первом матче дня сборная России добилась минимальной победы над швейцарцами (1:0). Единственную шайбу за три секунды до первого перерыва забросил нападающий ЦСКА Антон Слепышев.

В стартовом составе нашей команды вышел экс-нападающий МХК «Белгород», а ныне игрок московского «Динамо» и капитан сборной России Вадим Шипачев.

Во втором матче 1-го тура в группе «В» сегодня сыграют чехи и датчане.

Россияне вторую встречу на турнире проведут 11 февраля с Данией. Начало в 7:10 по московскому времени.

СПРАВКА «КП»

По информации Metaratings, Вадим Шипачев является самым высокооплачиваемым действующим спортсменом на Олимпиаде-2022: ни один другой атлет не заработал с начала сезона больше него. Речь идет о 95-ти миллионах рублей. Следом в рейтинге располагается форвард сборной Финляндии и «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен (90 млн). В ТОП-3 также входят вратарь сборной Канады Эдди Паскуале и нападающий российской команды Владимир Ткачев (по 75 млн). Оба игрока также представляют клубы КХЛ – «Локомотив» и «Трактор».