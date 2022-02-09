ВТБ в Белгородской области в два раза увеличил выдачу ипотеки

Средний размер ипотечного кредита составил почти 2,9 миллиона рублей.

Среди действующих программ наиболее востребованной остается ипотека с господдержкой. По ней в январе белгородский ВТБ оформил 29 льготных кредитов на 66 миллионов рублей. По «семейной ипотеке» банк предоставил жителям региона кредиты на 39 миллионов. Таким образом, на долю госпрограмм приходится четверть общего объема выдач первого месяца года.

По оценкам ВТБ, в январе продажи ипотеки в целом по России выросли на четверть и превысили 327 миллиардов рублей. Банк ВТБ (ПАО) выдал свыше 18,6 тысячи кредитов более чем на 77 миллиардов, показав прирост порядка 70%.

- Несмотря на прогнозы экспертов, начало нынешнего года получилось для ипотечного рынка «ударным»: спрос резко вырос за счет закрытия ранее полученных одобрений и ожидания населения по росту ставок по кредитам. ВТБ на этом фоне увеличил продажи жилищных кредитов на 80%, - комментирует вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

При столь высоких темпах роста показатели качества ипотечного портфеля остаются на высоком уровне. По оценке эксперта, по итогам прошлого года уровень просрочки по рынку снизился с 0,8 до 0,6%, и сейчас серьезных признаков ухудшения ситуации с обслуживанием кредитной задолженности у заемщиков нет.

Ситуация на рынке может измениться уже в феврале, по мнению экспертов банка. Если регулятор вновь повысит ключевую ставку, это может вызвать новый рост ставок по ипотеке.

- Многие игроки ожидали, что ключевая ставка в этом году не превысит 8,5%, однако уже очевидно, что мы увидим ставку в 9% и более. Это означает, что период двузначных ставок по ипотеке задержится, и при необходимости покупки жилья лучше воспользоваться текущими предложениями от банков, - отметил Евгений Дячкин.

ВТБ ранее внедрил услугу предодобренной ипотеки, которая позволяет клиенту зафиксировать ставку на три месяца и застраховать ее от изменения рыночной конъюнктуры. Предложения формируются банком индивидуально в зависимости от платежеспособности заемщика, их уже получили более 360 тысяч клиентов.