В Белгородской области на глубине 370 метров погиб рабочий

В то время, когда работы были приостановлены, проходчик 5 разряда пытался попасть в кабину машины, но оказался зажатым ее корпусом. Фото СУ СК РФ по Белгородской области.

Яковлевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской области начал доследственную проверку по факту гибели работника ООО «Канекс Шахтострой».

По предварительным данным, 5 февраля около 23 часов бригада работников предприятия выполняла работы по установке и креплению балок на глубине 370 метров. Балки доставляются к месту установки погрузочно-доставочной машиной. В то время, когда работы были приостановлены, проходчик 5 разряда пытался попасть в кабину машины, но оказался зажатым ее корпусом. От полученных травм 45-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документацию по эксплуатации машины, а также касающуюся техники безопасности при производстве работ. Проводится комплекс действий, по результатам которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Как сообщили «КП» в пресс-службе Яковлевского ГОКа, территория, где велись работы, была передана по наряд-допуску ООО «Канекс Шахтострой».