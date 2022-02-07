Кредитный портфель банка «Открытие» в регионе превысил 21 миллиард

Портфель банка по привлеченным средствам физических и юридических лиц в регионе вырос до 11 миллиардов рублей. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Банк «Открытие» ведет последовательную работу по расширению доступности банковских услуг и повышению их качества для жителей региона. Региональная стратегия банка «Открытие» предполагает активную работу на рынке госсектора и получение статуса надежного партнера для предпринимателей и розничных клиентов.

Серьезную поддержку банк оказывает малому и среднему бизнесу Белгородской области. В банке обслуживается более 1900 предпринимателей региона. За 2020-2021 гг. бизнесменам Белгородской области выдано кредитов и банковских гарантий на сумму 5,05 млрд рублей. Банк кредитует в регионе разные отрасли, однако наибольший удельный вес в структуре портфеля (40%) занимают кредиты производственным компаниям, 35% - предприятиям строительного сектора, 25% - прочим отраслям.

В 2021 году за продуктами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в регионе обратилось более 12 тысяч частных клиентов, из них более 5 тысяч - за кредитами. Объем выданных розничных кредитов составил 2 млрд рублей, а кредитный портфель вырос до 3,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 31%.

В несколько раз вырос объем жилищного кредитования физических лиц. В 2021 году банк «Открытие» в Белгородской области выдал ипотечных кредитов на сумму 839 млн рублей. Особой популярностью пользовались ипотечные программы с господдержкой. Банк планирует активно развивать проектное финансирование с использованием эскроу-счетов и в 2022 году реализовать не менее четырёх проектов с рыночными застройщиками на сумму до 2 млрд рублей.

По итогам 2021 года в Белгородской области выдано более 12 тысяч банковских карт. Всего в регионе владельцами карт банка «Открытие» являются более 38 тысяч человек.

Уже сегодня 95% услуг банка можно получить дистанционно, включая оформление вкладов, получение кредитов, доставку на дом кредитных и дебетовых карт. Проникновение дистанционного банковского обслуживания в клиентскую базу региона составляет 66%, для клиентов МСБ - 97%.

- На протяжении 2021 года мы внедряли актуальные банковские практики для бизнеса и частных клиентов, исходя из их потребностей, оказывали финансовую поддержку региональному бюджету и участвовали в формировании благоприятной среды для работы с инвесторами. Мы перестроили многие бизнес-процессы, предложили новые продукты и услуги, добились успехов в работе по всем направлениям бизнеса. В наших планах на 2022 год сохранить динамику развития и заметно расширить клиентскую базу на базе созданной инфраструктуры, - отметил Георгис Ягубов, управляющий банка «Открытие» в Белгороде.