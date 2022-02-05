Как Белгородская область переживает новые атаки коронавируса – за сутки заболели 881 человек

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Коронавирус продолжает наращивать обороты. За сутки в Белгородской области выявили 881 случай заболевания. Для сравнения днем ранее их было 799, а 1 февраля – 571. Выздоровели за день 352 человека. Умерли пятеро. Это двое жителей Белгорода – женщина 1940 года рождения и мужчина 1946 года рождения, жительница Губкина 1937 года рождения, житель Алексеевки 1950 года рождения и жительница Борисовского района 1941 года рождения.

Радует то, что роста тяжелых случаев заболевания в регионе пока не наблюдается. Основная нагрузка приходится на амбулаторное звено. Госпитализированы сейчас 901 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 43. Амбулаторно проходят лечение 6251 житель региона. Находятся на самоизоляции 14479 человек. Изолированы по контакту с заболевшими 27249.

- Ситуация с развитием омикрон-штамма остается самой актуальной на сегодняшний день, и не могу сказать, что она изменилась в лучшую сторону. Количество заболеваний растет, но хотя бы не растет количество заболеваний средней и тяжелой степеней тяжести. По сравнению с октябрем 2021 года, когда у нас в стационарах около 4 тысяч коек было занято, сегодня эта цифра сократилась почти в четыре раза. Сейчас занято около 1 тысячи коек, - рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как уже ранее отмечал глава региона, главная проблема - это заболеваемость среди врачей и их нехватка в поликлиническом звене. Днем ранее он отмечал, что в некоторых медучреждениях областного центра болеет до тридцати человек.

- Перестраиваем работу и добавляем кадры там, где врачи временно выбыли из строя, добавляем транспорт из гаража Правительства Белгородской области, добавляем транспорт муниципальный для того, чтобы можно было быстрее добираться до пациентов. Очень хорошо помогают волонтеры. Большое им спасибо за их неоценимую помощь! – рассказал глава региона.

По его словам, много вопросов поступает о том, какой перечень лекарственных препаратов входит в обязательный, когда ставится диагноз коронавирус. Вячеслав Гладков напомнил, что назначение делает только врач. По медицинским показаниям необходимые препараты жителям региона предоставляются бесплатно.

- Мы работаем, стараемся реагировать на те вызовы, которые сегодня возникают, и я надеюсь, общими усилиями мы с этой бедой справимся, - отметил губернатор.

Справочно: с начала пандемии в Белгородской области выявили уже 91005 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 81907 человек. Умерли 1946.

На сегодняшний день прошли вакцинацию двукратно 971673 жителя региона. Получили первый компонент 1050011 человек.