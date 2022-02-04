Автоволонтеры «Милосердия» помогают спасать жизни больных жителей Старого Оскола

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В Старом Осколе Белгородской области при поддержке фонда «Милосердие» стартовала волонтерская акция по доставке медработников Старооскоольской окружной больницы по адресам заболевших. В период резкого роста заболеваемости это помогает увеличить мобильность сестринских бригад и ускорить медицинскую помощь.

Сейчас 10 машин автоволонтеров работают в две смены, чтобы медработники могли на дому взять повторные ПЦР-тесты пациентам с COVID. Фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, организует для волонтеров дополнительное питание и обеспечивает водой.

«С самого начала пандемии фонд помогает медучреждениям Белгородской и Липецкой областей в обеспечении оборудованием, средствами защиты и жизненно важными лекарствами. В этом году с началом новой заболевания мы решили дополнить эти меры работой автоволонтеров из числа сотрудников Стойленского ГОК, которые оперативно откликнулись на призыв о помощи. Их незаменимая поддержка в это такое время поможет медикам спасти сотни жизней старооскольцев», — прокомментировала директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

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В Липецке подобная акция с участием автоволонтеров продолжается конца октября. На личном автотранспорте они безвозмездно доставляют врачей по экстренным вызовам в густонаселенных городских районах. Это помогает ускорить медицинскую помощь и существенно разгрузило штатный персонал поликлиник. Ежедневно, включая выходные, волонтеры в Липецке делают в среднем 35 рейсов к больным. За время акции общее расстояние маршрутов превысило 4000 км.

Фонд регулярно обеспечивает медучреждения дорогостоящими лекарствами и высокотехнологичным медицинским оборудованием, включая ИВЛ, концентраторы кислорода, рентген-аппараты, небулайзеры, ингаляторы, средства транспортировки больных. На помощь больницам Белгородской области только в прошлом году направили более 85 млн рублей. Всего с начала пандемии липецкие клиники получили от фонда помощь на сумму более 390 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».