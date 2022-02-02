В Воронеже обсудили возможности дополнительной поддержки инновационных проектов и научных разработок

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В ходе встречи обсудили работу высшей школы региона в условиях пандемии, инновационный подход в обучении студентов и аспирантов, а также переподготовку профессорско-преподавательского состава, стажировку в ведущих компаниях страны. Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов подчеркнул, главная задача вузов — готовить востребованные кадры для всех отраслей региональной экономики. В свою очередь органы власти готовы разработать и предложить коммуникационную площадку для более эффективного взаимодействия промышленного блока и профильных вузов.

— Мы заинтересованы в подготовке вузами высокопрофессиональных кадров для нашего производственного сектора, для развития региональной экономики. Специалисты со свежими идеями и инновационным подходом к деятельности всегда будут востребованы такими предприятиями, как КБХА, крупнейшими строительными и дорожными компаниями. Будем продолжать на законодательном уровне поддерживать молодых ученых, практиков, перспективные стартапы. В индустриальных парках области и особой экономической зоне «Центр» уже созданы максимально комфортные условия для привлечения резидентов и ведения бизнеса, — отметил Владимир Нетёсов.

И.о. ректора Воронежского государственного технического университета Дмитрий Проскурин сообщил о необходимости дополнительной поддержки инновационных проектов и научных разработок. Любая ресурсная помощь со стороны властей позволит молодым ученым и специалистам активнее включаться в региональную повестку, например, стать полноправными партнерами флагманского проекта Воронежской области «Новая индустриализация», который предполагает вхождение области в топ-20 регионов-лидеров по промышленному производству.

- Вузовское сообщество сейчас очень активно работает с органами власти. Те же отраслевые площадки при соответствующих департаментах правительства могли бы прояснить, какие сейчас есть запросы у предприятий, и какой потенциал необходимо наращивать вузам для решения этих вопросов, — подчеркнул Дмитрий Проскурин.

Было отмечено, что ВГТУ — один из ведущих университетов инженерно-технического профиля в Российской Федерации. Общая численность студентов составляет около 20 тысяч человек. Профессорско-преподавательский состав университета — 160 докторов наук и 675 кандидатов наук. В распоряжении вуза есть современные учебные корпуса и уникальные лаборатории. Дмитрий Проскурин сообщил Владимиру Нетёсову, что сейчас в федеральном центре проходит согласование проект строительства нового кампуса, рассчитанного на 5 тысяч человек. Это будет инновационный комплекс, включающий общежития, физкультурно-оздоровительный, досуговые центры, столовую и медпункт.